Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Najiskrenije sam zbunjen jer me nosi cela atmosfera i nekako mi usađuju svoje mišljenje. Apsolutno je tematsko veče. Video sam sliku kada sam u "Zadruzi 6" nagoveštavao da će da se nađu u restoranu. Ovde vidim za ovih 10 ili 12 nominacija, već vidim 25 ljudi na jednoj zajedničkoj večeri gde će biti promocija zbirke njenih pesama. Ako sam dobro razumeo, da je Baki okarakterisan kao neko ko je sve vreme bio protiv te veze, a ja čujem i čuću da smo Mića i ja bili jedini koji su bili protiv te veze. Ako je neko protiv nečega, šta bi mi bili ovde, neka idila?! - rekao je Ivan.

- Ne radiš ti to zbog rijalitija, nego što ih ne podnosiš, jer si sujetan - rekao je Marko.

- Ja Peju nisam loše komentarisao, nisam imao potrebu za tim. Zmija je sada progutala žabu, sada je on sažvakan...Mislim da je Ena vrlo svesno sve ovo odigrala, iskoristila je najviše Mateju i Luku koje je izbegavala da osuđuje i da je celu ovu situaciju iskonstruisala, pa se sada smirila. Nipodaštavanje Peje kao muškarca, kao da je sladak...Ova žena je ušla s vrata i među retkima sam koji nije tada govorio da folira. Govorio sam da je ovo Ena i da to nije foliraža. Koristi ovu nominaciju za nishodljivo ponašanje prema ljudima koji su mekani. Milena Kačavenda je okarakterisala da ima najgoru moguću suknju, da ne pričam o džogerima koji su se potpuno izgubili. Ja sam bio kontra ovim ljudima koji su ih podržavali, a sada su se ovi ljudi povukli. Ovde mislim da folira Ena, pogotovo kada vidi reakcije i osmehe, kao: "Nisam svesna kamera". Itekako je svesna kamera. Svesno radi to, to je vrsta apsolutne manipulacije. Mislim da je, udavivši svoju žabu, mislim da će biti jedan od najnevidljivijih parova ove sezone, što im ne želim...Uticaj veliki imaju ta njihova velika okupljanja. O Peji i dalje sve mislim okej, vrlo odmeren i kulturan. Nikada me nije uvredio, jedino što mi je odbrusio je pre neki dan. Šaljem Enu, ostavljam Peju - rekao je Marinković.

- Ivanovo izlaganje konstantno na foru, kada smo već kod Šekspira, na foru "JA", a kada bi svoje postupke životne provlačio, imao bi samo loše. Mislim da je ovo kod Ivana posledica toga što je imao ogromnu želju, kao jedan mazohista, da ga proguta jedna prava zmija, Aleksandra, pristao bi da bude žaba ili šta god bi ta zmija htela da pojede. Odabrani, gde se zbližavam ja s ljudima, ja sam tamo provela dva meseca, mene je u Odabrane prvi poslao Ivan, nazvavši me folirantom, razdvojio me je od njega (Peja) tada - rekla je Ena.

- Ivan što je rekao da sam žaba, slažem se da sam u početku bio onako malo, žabast. Smatram da je bio u pravu na početku, sada imam veće poverenje u nju nego u samog sebe. Osobe koje su rekle da sam detinjast i što su rekli da ću da budem veći frajer s godinama, bolje da je tako, hvala vam. Ja se lepo ophodim prema Eni, ja sam za to kriv jer sam dao ljudima materijal jer sam pričao o Eni ovde loše. Hteo je Ivan da pokvari naš odnos, ali smatram da niko ne može da pokvari naš odnos - rekao je Peja.

Autor: Nikola Žugić