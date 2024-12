Borba će biti žestoka: Ena i Peja saznali šta cimeri misle o njima, a evo koje četvoro takmičara će se boriti za opstanak u Eliti

Imali šta da kažu!

Prethodne noći na imanje Elite je stigla voditeljka Ivana Šopić zbog emisije "Nominacije". Bora Terzić Terza je u ponedeljak za potrčke odabrao Enu Čolić i Jovana Pejića Peju, te su sinoć takmičari birali koga od njih dvoje će poslati u izolaciju.

Prvi koji je nominovao bio je Mateja Matijević.

- Ovo su dvoje meni dragih ljudi. Drago mi je da smo Ena i ja dokazali da smo stvarno prijatelji. Neću stavljati akcenat na to šta smo imali, jako je gotivim i stvarno mi je najbolji prijatelj u kući. Jako je iskrena osoba i dobar prijatelj, kvalitetna duša. Sad joj se svi priklanjaju i nekako dolazi na moje. Imala je čudan start, bila je pogubljena, pa ljudi nisu mogli da procene da li folira. Ovo je ona, iskren lik - rekao je Mateja pa je dodao:

- Peja je super momak, imam samo najlepše da kažem o njemu. Vidim da je došao iz dobre porodice. Nije mi se dopadalo njegovo ponašanje prema Eni par puta. Nije hteo da ispadne papak, pa se ograđivao od nje. Procenjivao je situaciju, namazan je on dečko. Srećan sam zbog vas dvoje, prvenstveno zbog tebe, Ena. Poslaću Peju, ostaviću Enu - nastavio je on.

Nenad Marinković Gastoz naredni je dobio reč od voditeljke Ivane Šopić, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Mnogo ste mi dragi i mnogo sam vas zgotivio. Idem prvo od Ene, zanimljivije mi je. Pokidala si, tebi ovo tako stoji, ti si stvarno otkrovenje rijalitija. Nisam mogao da verujem da ćeš ovako da se snađeš, čak i kada psuješ i to mi je do ja*a, a sve što radiš, vidi se da je od srca. Drago mi je što te sada komentarišem, ali ovog puta stvarno nemam nikakve zamerke. Mnogo toga si poboljšala. Napokon ste stvarno dobri, vidim da je vaše zbližavanje došlo do toga da ste odnos ojjačali i da više nema onih loših prozivki jedno na drugo, nekako ste shvatili da ste jedno sada. Želim vam da vam traje još dugo. Znaš i sama da sam morao da se odvojim od tebe u jednom trenutku, kupila si me tu jer si ti lično bila ta koja se odvajala od mene da ne bih imao probleme. Hvala ti, to ti neću zaboraviti. Ja sam tvoj fan u rijalitiju - rekao je Nenad, a onda je prešao na Peju, te je otkrio kakvo mišljenje ima o njemu:

- Pejo, mnogo si dobar momak, mnogo mi se sviđa tvoje učešće. Super si mi ovde, super si komentator. U jednom trenutku si zamalo postao Ena, kao da gledamo dve Ene. Prijatan si, socijalan si...Za sada smo u vezi i ti i ja, koliko god nam je lepo, može da nam bude i ružno. Šta se meni nije svidelo? Da, skočio si nešto na mene za Acu kada je bilo Keti i to, a taj isti Aca nije ispao korektan, što bi rekli, džaba si krečio. Šaljem Peju, ostavljam Enu.

Usledila je nominacija Luke Vujovića:

- Peja je neko s kim do sad nisam imao nikakav sukob, otpočetka smo imali korektan odnos. Sad smo se i zbližili, imali smo razgovore o dešavanjima u kući. Rekao sam ti da ne možeš ove devojčice da porediš sa Enom. Itekako si vaspitan i dečko na mestu. Par puta si Enu nenamerno uvredio i to sam ti zamerio. Odmah si bio svestan toga i to mi se dopalo. Hteo si da vidiš celu situaciju, a sad sam siguran da imaš lepo mišljenje o Eni - rekao je Luka.

- Mnogo mi je drago da ljudi više nemaju to mišljenje o tebi, kao na početku. Ljudi su te nazivali najodvratnijim imenima, iako si majka. Nisu dopustili sebi da te upoznaju. Ima osoba koje su itekako iznosile laži o tebi, to ne podržavam i neću sedeti više s njima. Tebe baš poštujem i kad sam bio napolju, video sam da si pravi prijatelj. Podržaću te uvek za Peju, primetio sam da si svoje emocije dala njemu. Treba da budeš ponosna na sebe. Poslaću Peju, ostaviću Enu - kazao je Luka.

Nakon Luke, Anđela Đutičić je dala svoj sud o Peji i Eni:

- Ja ću da krenem od Ene. Iskreno, sećam se prve njene nominacije, rekla sam da namerno radi neke stvari i da namerno voli da koketira. Ja sam promenila mišljenje o njoj. Mislim da si spontana i iskrena, mislim da si iskrena u odnosu sa Pejom. Ono što vidim, dopadate mi se i kako izgledate, čini mi se kao da imaš 20 godina u glavi, imaš taj neki dečiji duh u sebi. Ono što sam ja sumnjala što se tiče Nenada, nemam šta njoj da zamerim, loše mi ništa nije uradila. Nije mi ništa loše rekla i uradila, nisam čula da me je negde ogovarala - rekla je Anđela i priznala da joj je smetalo to što je Gastoz branio Enu pa je usledila njena nominacija:

- Nemam više šta da dodam što se tiče Ene, što se tiče Peje, fin, kulturan i vaspitan dečko. Mogu da kažem da sam komentarisala sa Nenadom da bih volela više da te vidim s mlađim društvom. Meni on izgleda kao da ima 17 ili 18 godina. Jedino što mi se nije dopalo, nije mi se dopalo kada si ustao i ponizio je nekako, ne dopada mi se taj postupak. Šaljem Peju, ostavljam Enu - rekla je Đuričićeva.

Miljana Kulić je naredna ustala i nominovala, a tom prilikom je otkrila da je promenila mišljenje u Eni Čolić.

Sofija Janićijević je tokom svoje nominacije uputila izvinjenje Eni i Peji za spetkle koje je pravila.

Usledila je nominacija Aneli Ahmić koja je otkrila da joj je drago što su ona i Ena supustile loptu:

- Ena je moja drugarica sa žurke, promenila sam mišljenje o njoj. Nazvala me je džogerom prva, ali nema veze. Nadam se da ćete ostati zajedno. Poslaću Enu, ostaviću Peju - kazala je ona.

- Nikad nije došlo do našeg pomirenja, utorcima smo super. Ovako kažemo ćao u prolazu. Ono za utrobu je preuveličano, ali stojim iza svojih reči. Promenilo mi se mišljenje o njoj u međuvremenu. Nemamo više konflikt, ali uvek ću izneti svoje mišljenje - rekla je Ena.

Voditeljka Ivana Šopić nakon Aneli je dala reč Mileni Kačavendi kako bi iznela svoju nominaciju.

- Zna se da sam negativno komentarisala i govorila sam o tome da ne verujem u taj odnos, ali ću o tome moći da pričam kada mi budete na oku. Peja je meni skroz super, inteligentan, vaspitan, u pušionici smo imali neka ćaskanja, mislim da si duhovit i da ovde nisi opušten i skroz negde svoj...Nisi me nikada uvredio, kada sam imala sukobe sa Enom, nisi se mešao, za mene je to još jedan dodatni razlog da te cenim više. - rekla je Kačavenda pa se osvrnula na Enu:

- Od početka znaš da si bila odvratna, kada si se predstavila nisam ni sanjala da si ta koju su komentarisali Mima i Mateja. Nisi mi dočarala ono što je Mateja govorio, onda je došao čuveni utorak gde si svašta rekla, gde sam te ispljuvala. Smatram da su ti Luka i Mateja samo odmogli u onom skakutanju u bilo kom izlaganju. Bila si mi jeziva! Deo slike koju sam stvorila o tebi, jeste bio deo iz Lukine priče, ono sa pikslom, to je deo Lukinog izlaganja o tebi. Sve tvoje postupke sam komentarisala negativno, postupak sa Munjom kriminalan. Bilo mi je najintresantnije kada si govorila da si samohrana majka, da radiš više poslova. Moje slika o tebi je bila tiha jeza s obzirom na to da nemaš malo godina. Moram da kažem da, bilo mi je potpuno nejasno da ne ulaziš sa mnom u sukobe, vremenom sam ja skontala i mislim da je to dobra i pozitivna strana da umeš da primiš kritiku. Lično protiv tebe nemam ništa, ali tvoji postupci su bili tuturutu. Komentarisala si jednom prilikom kako ste Kačavendu naveli kao društvenu, a tebe nisu. Ti si društvena na svoju glupost, tek će da te pljuju i vređaju, polako. Promenila sam mišljenje o tebi, da. Nisam imala razloge da te vređam na dnevnom nivou, osim za postupke koji su bili katastrofalni. Počela si da budeš svoja, vrlo mi se dopadaš. Stvarno, u ovom trenutku, nemam ništa protiv tebe. Negde i ja mislim da si drug. Mnogo puta sam videla to u životu, pa se uvuku u krevet kod muža, za tebe to više ne mislim. Šta više, postaješ mi sve simpatičnija što im više skačeš po živcima. Progovorimo usput, skroz smo okej, čak sam ti u šminkernici rekla šta mislim, bez ikakvog vređanja. Kada god budeš imala sr*nje postupke, ja ću ih komentarisati - rekla je Kačavenda.

- Prvo sam videla da se buni kada joj uskaču, drugo, videla sam da iznosi mišljenje i da ne pakuje. Nije kao ja, ko će da roka, ima taj manir da zavuče, ja nemam to, ja se upalim kao zmaj pa ispi*karam. Nije neko ko se povlači, jedino mi se nije dopalo kada je komentarisala moje nominacije za Miljanu, a ja sam rekla za Miljanu, to sam mislila i iza toga stojim. Mnogi su kratki i jasni, puni saveta, vaša veza, ja sam je podžala, apsolutno me ne zanima razlika u godinama, a sa strane ste mi bili nespojivi. Pritom, u tom trenutku nisam razmatrala njihov uticaj, nije mi se dopalo kada Baki, jeste taj koji govori da nisi za njega. Da, komentarisala sam, pošto moj sin je čini mi se Pejino godište ili mlađi, da mi dovede tebe, da bih ga toperdirala kroz dimnjak koji nemam. Sve si mi simpatičnija iz ovih razloga koje upravo navodim. Nisi iskompleksirana uopšte i ja sam ti rekla i onda, svakom dajem vreme. Kada sam mislila da si folirant i da si se zakačila za Peju, to sam stvarno mislila...Šaljem tebe, ostavljam Peju - rekla je Milena.

Marko Đedović je naredni ustao kako bi dao sud o Eni i Peji:

- Ena mi je zapala za oko, a retko ko mi se dopadne u rijalitiju. Ena, time što si svoja i što se ne slažeš sa svima, podsećaš me na Šopićku. Retko koga slušam ovde, jer smatram da nemam šta da čujem. Ja samo volim haos, ali tebe sam slušao. Nisu uspeli da te napadom i kritikama da te ugase. Postala si mi sve omiljenija. Nisam mislio da si folirant, već Peja. Mislio sam da si digla ruke od njega, jer ti se sviđa neko drugi. Mislim da se on negde opire svojim osećanjima - rekao je Đedović.

- Peja je fin momak, pošten i radan. Ta blentava faca ti daje da svima budeš drag, imaš i zašto. Ena ne poseduje komplekse i sujetu, tu si ubola. Interesantna si i inteligentna.Ostaviću Enu, poslaću Peju - odgovorio je Đedović.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Najiskrenije sam zbunjen jer me nosi cela atmosfera i nekako mi usađuju svoje mišljenje. Apsolutno je tematsko veče. Video sam sliku kada sam u "Zadruzi 6" nagoveštavao da će da se nađu u restoranu. Ovde vidim za ovih 10 ili 12 nominacija, već vidim 25 ljudi na jednoj zajedničkoj večeri gde će biti promocija zbirke njenih pesama. Ako sam dobro razumeo, da je Baki okarakterisan kao neko ko je sve vreme bio protiv te veze, a ja čujem i čuću da smo Mića i ja bili jedini koji su bili protiv te veze. Ako je neko protiv nečega, šta bi mi bili ovde, neka idila?! - rekao je Ivan.

- Ne radiš ti to zbog rijalitija, nego što ih ne podnosiš, jer si sujetan - rekao je Marko.

- Ja Peju nisam loše komentarisao, nisam imao potrebu za tim. Zmija je sada progutala žabu, sada je on sažvakan...Mislim da je Ena vrlo svesno sve ovo odigrala, iskoristila je najviše Mateju i Luku koje je izbegavala da osuđuje i da je celu ovu situaciju iskonstruisala, pa se sada smirila. Nipodaštavanje Peje kao muškarca, kao da je sladak...Ova žena je ušla s vrata i među retkima sam koji nije tada govorio da folira. Govorio sam da je ovo Ena i da to nije foliraža. Koristi ovu nominaciju za nishodljivo ponašanje prema ljudima koji su mekani. Milena Kačavenda je okarakterisala da ima najgoru moguću suknju, da ne pričam o džogerima koji su se potpuno izgubili. Ja sam bio kontra ovim ljudima koji su ih podržavali, a sada su se ovi ljudi povukli. Ovde mislim da folira Ena, pogotovo kada vidi reakcije i osmehe, kao: "Nisam svesna kamera". Itekako je svesna kamera. Svesno radi to, to je vrsta apsolutne manipulacije. Mislim da je, udavivši svoju žabu, mislim da će biti jedan od najnevidljivijih parova ove sezone, što im ne želim...Uticaj veliki imaju ta njihova velika okupljanja. O Peji i dalje sve mislim okej, vrlo odmeren i kulturan. Nikada me nije uvredio, jedino što mi je odbrusio je pre neki dan. Šaljem Enu, ostavljam Peju - rekao je Marinković.

Uroš Rajačić i Jelena Ilić su komentarima digli Peju i Enu u nebesa, i potpuno podržali njihov odnos.

Stefan Karić je nakon toga dao svoj sud o nominovanim:

- Kunem vam se, ne znam od čega smo mi Enu branili, nas su napadali da je branimo, ni od čega je nismo branili, vidimo večeras. Ti i ja se znamo dugo godina, nikada nismo imali prilike da budemo u istom prosotru i da živimo zajedno. Oduševio sam se kada sam te video na ovim vratima kada si odlučila da se oprobaš u ovom formatu. Jako si dobra u rijalitiju, ta tvoja spontanost mi se sviđa i daje mi za pravo da kažem da si dobar rijaliti igrač. Ovde ima mnogo dvoličnih osoba. Pokazala si mi da želiš da te hrane ljudi koji su te vređali lepim rečima, pokazala si mi da si lako podmitljiva, tim lepim rečima. Ovo što je Sofija rekla da je bila vaša igra, da se igrate s tuđim emocijama, to je za mene užas i ne treba da osuđujete Aleksandru - rekao je Karić.

- Ti ako si ovde provlačena da si se poljubila s Munjom, smatram da je igranje s tuđim emocijama, jer smo videli da se Munja upecao na svaki tvoj pogled i osmeh. Smatram da si jako dobra osoba i da si pravi prijatelj, imaš više poštovanja prema svojim prijateljima, nego prema sebi. Na primer, imaš više sukoba sa Ivanom zbog Luke, ta prijateljska emocija prema Luki ti ne dozvoljava da prozboriš sa Ivanom nijednu reč...Jako si vredna osoba, puna si emocije, možeš da zaplačeš i zbog neke sitnice. Od samog početka vaše veze sam ja bio tu kao podrška. Rekao sam na jednom intervjuu da si osoba koja obožava pažnju, da su svi reflektori upereni ka tebi, to se ispunjava. Što se tiče Peje, uvek sam želeo da, iako si mu možda greška, što ne bih voleo, da uči i u tome, da se opusti. Smatram da mu se sviđaš i ne bi bio s tobom da mu se ne sviđaš. Peju znam kada je imao 14, 15 godina, pozdrav za porodicu Šijan, Mirka i Gocu. Drago mi je Pejo da si izrastao u ovakvog momka, podsećaš me na mene sa nekim svojim stavovima i postupcima...Šaljem Peju, ostavljam Enu, bićemo džentlmeni - rekao je Karić.

Kadra je tokom svoje nominacije pokušavao da isprovocira Peju, ali mu to nije pošlo za rukom.

Danijel Dujković Munjez je dao otrkio šta misli o Eni:

- Svaki dan se družim sa Enom, ona je otkriće rijalitija. Najpozitivnija osoba u kući, uvek je nasmejana. Drug je i ima u sebi to nešto, zato svi žele da je zaštite. Ona je jako pažljivo biće, svaki dan mi poklanja pažnju, kao i svom dečku. Usrećuje me ovde svaki dan, jako mi je drago što se družimo - rekla je Slađa.

- Nije ništa bili između Ene i mene, komentarišete kao da je bilo nešto, to mi je smešno. Celo veče je hvalite, a znam da ne mislite to i puni ste kompleksa. Imali smo korektan odnos u Odabranima, komunicirali smo pred svima. Ja nisam problem za vašu vezu - rekao je Munjez.

Ana Spasojević je dala svoj sud o Eni Pejić:

- Pejo, ti i ja imamo odličnu komunikaciju od početka, trebali smo i pre "Elite" da idemo na ručak, ali nismo stigli. Nismo imali raspravu, tu sam za tebe šta god da ti treba, tu si za mene šta god da mi treba. Što se Ene tiče, tebi sam rekla prošli put sve što sam mislila, negde to i ne može da se promeni. Desi se da imamo neku spontanu komunikaciju, dobaciš mi ili ti dobacim, nasmejemo se i to je to. Iako vi negirate da se nešto desilo, desilo se, znam da postoji snimak. Nemam potrebu da te vređam. Šaljem Enu, ostavljam Peju - rekla je Ana.

Voditeljka je saopštila da je su od strane Odabranih nominovane Aleksandra Nikolić i Aleksandra Saška Vučenović, a od strane učesnika Jovan Pejić Peja, da bi nakon toga rekla da je od strane publike nominovan Đorđe Adžić.

Autor: N.Brajović