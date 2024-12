Razbila bih sve televizore: Zlata konačno otkrila pravo mišljenje o Eni Čolić, evo šta joj zamera! (VIDEO)

Ovo su svi čekali da čuju!

Voditeljka Ivana Šopić upitala je Zlatu Petrović da prokomentariše odnos njenog sina Jovana Pejića sa Enom Čolić.

- Sve će ići kako mora. Ona je meni jako simpatilčna u jednom trenutku, a u drugom bih razbila sve televizore. Po ćoškovima priča da joj fali. Ona je obrnula 50 ljudi, to je za svu pohvalu. Ona je pikirala lepo i rekla da će on kao kučence da bude na uzici. On je ušao i treba mesec dana da upozna 50 ljudi, hteo je da sazna njihova imena. Neće da ima odnose, razumem ima sina, pa je rekla da je on fin momak. Pogrešila je u proceni. On je dao svoju emociju, ja sam kod sina to videla. On kad voli on se veže i to je kraj. On ne vara, nije takav. Koliko puta sam govorila da je neka devojka fina, a on kaže da od toga nema ništa jer nema emociju. On ovde ima emociju, ima je i Ena, ali u jednom trenutku mislim da divno igra rijaliti, a u drugom da je divna i slatka devojčica. Vidim da ima ljubavi i topline u sebi. Ja sam najsrećnija da moj sin voli - govorila je Zlata Petrović.

Autor: A. Nikolić