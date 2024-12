Postavila stvari na svoje mesto! Milica se obratila učesnicima, pa oplela po pojedincima: Branili ste ova dva monstruma! (VIDEO)

Napeto!

Milica Veličković sela je na čelo stola, kako bi se suočila sa Borislavom Terzićem Terzom, prilikom čega je stavila do znanja takmičarima šta misli o njima.

- Ruke su mi odrešene sad. Mimas, ti si rekla da sam ja ku*va, ne znam samo, da li sebe vidiš, pa si meni našla da pričaš to. Civilna brigada me ne zanima. Treba da bude sramota one koji su ovog Terzu monstruma brane. Podržavali ste ova dva monsturma, jer ste videli nekakvu ljubav - kazala je Milica.

U video-klipu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.