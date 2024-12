Roni reku suza: Terza ne dolazi sebi zbog svega što je uradio Milici, priznao da je sa Sofijom završio (VIDEO)

Nije mu lako!

Naredni gost voditelja Darka Tanasijevića bio je Bora Terzić Terza. Darko je tražio od Terze da bude iskren pa ga je upitao kako se oseća:

- Ne znam šta da ti kažem na to pitanje, malo sam srećan, malo sam tužan. Milica je bila na pregledu, beba je dobro, i to mi je drago, au sebi osećam tugu... - rekao je Terza.

On se potom rasplakao i krenuo da priča o Milici:

- Šta sam ja uradio, šta sam sebi dozvolio, izgubio sam porodicu.. Moje dete će možda da ima drugog roditelja, ono nije krvio za ono što sam ja uradio, to je moja greška. Neću biti pored nje, da je hranim da je presvlačim, mnogo mi je teško... Meni svaki dan prolaze crne misli, sanjao sam da sam umro. - govorio je Terza pa je dodao:

- MNogo sam tuge i bola naneo i njoj i njenoj porodici i svojoj, upropastio sam je, neće moći da doji dete, a ja sada moram da se borim da zaradim za njih dve. Vidim i osećam da je povređujem. Meni je Milica rekla da se zadovoljavam da vidim dete jednom mesečno, meni jeste lakše kada sam čuo da beba napreduje, ali ja još nisam pipnuo stomak, nisam pomazio bebu.

- Ja moram da promenim ponašanje, ona mi je rekla da ja skačem na druge, da to moram da menjam, a oni meni za sve kažu da foliram, mene svi osuđuju. Meni je drago što je Karić sinoć rekao Gastozu da se previše sprda sa ovom situacijom. Što se tiče Sofije, neću više pričati sa njom, jer mene Milica stalno pitam ljubavnica ili beba, ispada da ja branim Sofiju, jesam se ja zaljubio u nju, ali nisam razmišljao. Meni su se rodila osećanja, ali sada sam presekao, ona je lagala roditelje, pa što ne bi mene,ja ću sa njom da zavšrim sve, želim da MIlica bude dobro, da dete bude dobro - rekao je Terza pa je otkrio ko najviše izvrće njegove reči:

- Uroš, Bebica, Gastoz, Aneli, Anđela, oni komentarišu zbog rijaljitija, a ostali koji me komentarišu. Ovde niko ne sme da ustane da odgovori Gastozu, a mene kada komentaišem podržavaju njega. ja Milicu volim kao majku svog deteta, kao nu iako ona nije više ista.

Terza je progovorio u vezi sa Milicom:

- Kraj nje sam bio prirodan, moji su zavoleli Milicu, moja tetka, ujna, bili smo skroni, nismo leteli, a onda... Ja sam došao ovde da zaradim zbog nas, bebe, a šta sam uradio. Moram da kažem da sam razočaran u brata, to što je uradio mi je strašno. Da li je on hteo da uzme pare od Milice ne znam, moj otac se ne meša, on jeste bilo ljut, aali je popustio, moja majka je podržavala. Smatram da je njih sramota zbog onoga što sam ja radio, žao mi je što je sve tako ispalo.

Autor: N.Brajović