Da li će biti pomirenja?!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđelu Đuričić koja je progovorila o raskidu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Anđela, što si izbacila Gastoza iz kreveta? - glasilo je pitanje.

- Izbacila sam ga zbog otvorene provokacije mene. On zna šta ne sme da radi, on je to namerno uradio da bih ja videla. Ležao je u Lukinom krevetu koji je milimetar do Sandrinog, to moj dečko ne može da radi. Zato sam raskinula s njim i zato sam ga izbacila iz kreveta. To je jedini razlog - rekla je Anđela.

- On nije imao dodirnih tačaka sa Sandrom - rekao je Milan.

- Uopšte me ne zanima, ležanje sa drugim ženama po krevetima, to ne može. Može da zaboravi na to, to je kod mene strogo zabranjeno. Rekla sam i za Keti da sam videla tu situaciju da bi možda bio ostavljen. Videla sam sinoć mnogo goru situaciju, tako da mene ne zanima. Kome je normalno da im dečko leži u tuđim krevetima, te nek imaju takve momke. Ne zanima me čiji je krevet, ja sam to vrlo jasno rekla. Pokušala sam da se suzdržim, ali nisam uspela. Bacila sam mu stvari direktno u krevet, on se smejao meni u facu. Žao mi je što sam imala reakciju, ali nisam mogla da istolerišem. To nije poštovanje mene, ja da nisam tako odreagovala, mene bi grizla savest i ja ne bih mogla da spavam da je on tu pored mene. Bilo bi samo još gore. Ja znam da je njemu to sprdnja i zaje*ancija - rekla je Anđela.

- Sandra je kriva, Sandra me navukla na taj se*si čips. Tako ga je perverzno jela, da ja sa 32 godine nisam mogao da suzdržim. Način na koji je jela čips me podsetila na moju drugaricu iz osnovne škole. Meni je krivo što taj čips nije bio od kilogram, pa da jedemo duže. Bože me sačuvaj, neću da pokleknem. Neće niko moj mozak da razboli i da mi priča šta se sme, šta se ne sme. Ješću, radiću sve što radi jedan normalan muškarac i čovek. Krenuo sam da se spremam za krevet, najnormalnije mi je devojka ponudila čips i ona je to shvatila kao provokaciju. Ona ima pravo da to misli, ja potpuno pravo da mislim. Ne znam od kad sam ja postao taj provokator - rekao je Gastoz.

- Zašto si mi se nasmejao u facu, u fazonu: ''Dobio sam ono što sam hteo?'' Ja te odlično poznajem. Evo nek mi kaže neko kome da bi mu bilo normalno da mu dečko sedi s nekom devojkom na krevetu. Moj razlog nije bilo vino, posle vina je on meni prišao da vidi gde je pivo, onda sam ja njemu prišla i on je uzeo i prosuo vino. Ja da sam osetila da tad treba da reagujem to bi sve bilo nebitno. Meni je ono sinoć bila najblaža reakcija, ja nisam došla da se blamiram ovde - upitala je Anđela.

- Krivo mi je što je Anđela mislila da želim da je isprovociram, što se tiče Sandre i čipsa, meni je to totalno normalno. Ne znam od kad se Anđela otvorila u menadžera, a ne u separe, pa da može da me ostavlja. Ja sam nešto što si izgubila, a ne ostavila - rekao je Gastoz.

- Ja ne znam što ne bih ponudila Gastoza čipsom, pre toga je prošao Baki, pa sam mu ponudila. Više niko ne može da sedne na moj ili Lukin krevet - rekla je Sandra.

- Meni je Sandra prenela da je Gastoz rekao: ''Objasniću ovoj maloj ja''. Ne postoji osoba kod koje bih ja ogovarala Gastoza - rekla je Anđela.

- Ako ti misliš da je lepo da mi baciš stvari, to kod mene ne postoji. Prenaglila si, nisi ispala fer. Ispala si blamantna, ako si od zlata, ja sam od dijamanta. Nikad u životu te ne bih provocirao. Ja sam mislio da ću doći u krevet i da će sve biti okej. Nisi ispala fer prema meni ni na žurki, ti svoju negativnu energiju ne znaš da iskontrolišeš. Meni je negativna energija ugašena kada si ti u pitanju, ali eto opet sam ja na*ebao. Baš si me razočarala - rekao je Gastoz.

- Eto super, baš mi je drago - rekla je Anđela.

Autor: N.P.