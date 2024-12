Ori se Bela kuća! Gastoz javno prekinuo svaki kontakt sa Anđelom, pa pokazao ljubomoru zbog njenog i Karićevog odnosa! (VIDEO)

KRAJ!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Nenada Marinkovića Gastoza kako bi porazgovarao o svom odnosu sa Anđelom Đuričić koju je javno ostavio i završio svaki kontakt sa njom.

- Gastoze čime si šokiran iz razgovora sa mnom? - upitao je Darko.

- Ja moram da iskoristim Kačavendu da je pitam da li sam ja bio nervozan ili ne. Ja sam samo hteo da raščivijam da li me Keti pravi budalom ili ne. Hteo sam da vidim o čemu se radi da ne bude ta Keti uvek kriva, da ne ispada ona stalno kriva. Da li sam ja lud ili ona nas sve pravi budalama, ja ne znam. Ja se nisam istresao na Anđelu zato što je meni problem budžet. Nas dvoje smo u krevetu bili sasvim normalni, skuvala mi je i kafu i sve je bilo super. Ona je videla mene koji sam hteo da saznam zbog čega se Keti napada toliko. Ona me izbacila iz kreveta, a ja tvrdim da se više neću vratiti u taj krevet. Moja mama mene nije rodila da bi mene neko izbacivao i vraćao - rekao je Gastoz, pa dodao:

- Ja sam flegma, a ona je control freak. Ja sam izašao iz svoje zone komfora, počeo sam da se derem na nju i na ljude ovde. Mislim da je ovo najbolje da ovde stane jer ukoliko budemo u vezi ovde nikako neće da stane. Ja to znam, što pametnije isečemo ovo na vreme biće još bolje. Čuj da ja pričam sa njom, pa će ona meni da oprosti?! To može samo da sanja. Ja neću da trpim da mene neko maršira i da me ostavlja zbog čipsa - rekao je Gastoz.

- Znači ti si rešio da presečeš zauvek? - upitao je Darko.

- Da, ovo se nikad neće zaustaviti. Ne može da se ovo reši, ovo mora da stane. Ovde mora da se uključi razum, ništa drugo. Emocije ovde nemam, ne nemam, nego moraju da prestanu emociju. Samo neka me posluša, ovo dalje ne može - rekao je Gastoz.

- Šta mu ja radim? Jednu mu ljubomornu scenu nisam napravila? Upravo je rekao da je stavio Keti ispred mene - upitala je Anđela.

- Nije mi lepo da te gledam ovako, ali mnogo je pametno ovo što ja pričam - rekla je Gastoz.

- Ja ti govorim da si upravo stavio Keti ispred mene - rekla je Anđela.

- Ma koja Keti?! Ja nju ne vidim ni na mapi. Pada u vodu celo poverenje koje ona ima u mene. Ovo mora da se seči u ovo ne sme da se vraća - rekao je Gastoz.

- Gastoze je l' tebi stalo da razuveriš svoju devojku? - upitao je Darko.

- Ja ne znam da li ja stvarno trebam nju posle dva meseca da uveravam da je meni Keti drugarica. Anđela je arhitekta u svemu, ja sam lagan i sve ćemo lagano - rekao je Gastoz.

- Je l' si ti znao da je ona takva? - upitao je Darko.

- Znao sam, ali Darko ona priča da ima sto posto poverenje u mene, a onda me ostavi zbog se*si čipsa. Ne zezaj me, čuj demonstriranje sile nad Gastozom? Nikad u životu bre, to je bolesno, nisam došao ovde da me neko vaspitava - rekao je Gastoz.

- Rekao si da ne želiš da izađeš glup odavde - rekao je Darko.

- Ne želim da mi nametnu razmišljanja njihova u rijalitiju - rekao je Gastoz.

- Nego ćeš da mi nametneš drugaricu koju si stavio ispred mene - rekla je Anđela.

- Anđela te sinoć optužila i osetila se loše jer si joj nametnuo etikete alkoholičarke? - upitao je Darko.

- Zamisli ti to, ona mene hoće da naguzi da je predstavljam kao alkoholičarku. Ja sinoć pokušavam da joj kažem nešto ona bljuje vatru na mene, a Karić ima super moć da je umiri - rekao je Gastoz.

- Da li je moguće da ti ovo radiš? Je l' moguće? Treba da te bude sramota apsolutno, umesto da pričaš o Keti ti prebacuješ meni Karića - rekao je Gastoz.

Autor: N.P.