Mateja je nebitan, ja sam tvorac rijalitija: Janjuš žestoko opleo po učesnicima Elite, a evo šta kaže o stanju Aneli Ahmić

Janjuš je za emisiju "Premijera -Vikend specijal" otkrio najnovije detalje iz svog privatnog života, pa spomenuo i svoj emotivni status i bivše ljubavi!

Ekipa emisije "Premijera- Vikend specijal" posetili su dom bivšeg rijaliti učesnika Marka Janjuševića Janjuša.

On je nedavno zaintrigirao javnost svojom objavom na društvenoj mreži, kada je objavio sliku sa opisom "uskoro stiže tata", pa je tako i prvo pitanje za Janjuša bilo da li će se pridružiti ekipi u Beloj kući.

- Iskreno, to je više bila šala. Sebe smatram tvorcem rijalitija, glupo mi je što to tako moram da kažem, ali kad vidim pojedine ja sam tvorac rijalitija za njih - rekao je Janjuš.

Dotakao se i aktuelnih tema iz "Elite", pa dao svoj sud. A na pitanje kako gleda na situaciju između svoje bivše devojke Aneli Ahmić i Mateje Matijević, Janjuš kaže:

-Retko sam komentarisao, aktuelen teme. Čujem ih kako govore da sam ja bio najbolji prema njima. Neka im sada, pričali su čak i da sam najgori, a vidimo sada kako pojedini prolaze. Ne postoje unutra, tako je moralo da bude, ja sam to znao. Nisam nikad rekao ružnu reč za njih niti ću pričati - otkrio je Janjuš.

Dotakao se i svog emotivnog statusa, nakon što su ga kamere paparaco emisije "RedAkcija" uslikale u izlasku na Kopaoniku sa zanosnom plavušom. Ta vest je izazvala mnoštvo reakcija, a Marko otkriva šta se zapravo krije iza svega toga.

- Drugarica mi je to, nije mi to izabranica. Našli smo se u istom društvu. Ne bih otkrivao ništa više - kaže Janjuš za emisiju "Premijera- Vikend specijal".

Izrazio je zelju da ne priča mnogo o svom emotivnom životu, ali se rado osvrnuop na emotivni život svoje bivše devojke, Aneli Ahmić učesnice "Elite" i njenog odnosa sa Matejom Matijevićem.

- Mislim da je čekala da prođu pitanja gledalaca, snimci, pitanja novinara takođe. Svako od nas kada tamo napravi nešto što ne valja, ko i malo ima mozga, mada ga mnogi tamo nemaju, shvati da će doći na osudu gledaoca i tih ljudi tamo. Ona je to znala, čekala je da sve to prođe, pa se pojavila u emisij. To sam i očekivao. Mislim da radi mnogo loše stvari, ali nisam ja tu da sudim. Ona je žensko, muškarci su druga stvar ne može da se poredi. Mateja je lik koji je nebitan, ko je on? Šta on drugo može da pokaže umesto da bude sa dve tri devojke i to je to - rekao je Janjuš.

Dotakao se i teme Nenada Marinkovića Gastoza, za kog misli da se malo pogubio uzbog

- Što se Gastoza tiče, ima smisla za rijaliti, jedan je od glavnih ljudi tamo. Dosta se pogubio, zbog odnosa sa Anđelom. Njihova veza mi nema veze sa životom. Svaki dan se svađaju, to ne može biti dobra veza. Njima tek slede problemi. Neće biti oni zajedno jer su dva sveta različita. Neko me je skoro pitao zašto sam opleo po Anđeli, sada ću i objasniti. Dozvolila je neke stvari za koje ona i dalje ne zna da su u javnosti puštene. Smatrao sam je van konkurencije. Odvajao sam je od ostalih devojaqka tamo, ali mi je pala u očima. Nije to sebi trebala da dozvoli, i nema pravo glasa tamo - dao je svoj sud Janjušević.

Na pitanje šta mu je najviše zasmetalo kod Anđele, on otkriva:

Snimke koje je slala, nije trebala da šalje. Da li je to slala bivše mdečku ili kome god, fino ju je namestio - rekao je Janjuš

- Kako komentarišeš što si izgladio odnose sa Asminom, i kako komentarišeš što je i Aneli izgladila odnose takođe sa Asminom.

- I treba, imaju ćerku. Treba da spuste loptu. Kada sam izašao čuo sam se sa njim, nema razloga da se mi svađamo. Ne blatim ja ni Aneli. Sada sam sa Asminom u normalnim odnosima - otkrio je Janjuš.

- Mislim da je bila greška što sam bio sa bilo kim iz rijalitija. Napolju isto radim šta mi se radi. Nisam trebao da ulazim u odnose tamo opet kažem. Ljubavi tamo su najveće boleštine. Tamo se sve vidi i zna, i onda te neko mnogo gori osudi zbog nečega - rekao je Janjuš.

Autor: K.Kelava