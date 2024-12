Gastoz prihvatio da igra po Anđelinim pravilima: Zbog ljubavi prema njoj, ovog puta pogazio sebe! Evo šta će se desiti ukoliko se sukob ponovi (VIDEO)

Ovog puta je popustio!

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Nenad Marinković Gastoza koji je nikad iskrenije progovorio o svom ljubavnom brodolomu sa Anđelom Đuričić, a potom i o simpatijama Katarine Samardžić Keti koje oseća prema njemu.

- Kako ste ti i Anđela uspeli ponovo da nađete zajednički jezik? - upitao je Darko.

- Neko je razbio prozor u Odabranima i ja kuda ću nego svojoj kući. Hteo sam da tvrdim pazar, ali ona je meni u jednom trenutku rekla: ''Je l' možeš da mi pomogneš?''. Preslatka mi je bila sa onim šeširićem i kutijama. Malo mi je falilo da joj priđem, idu joj suzice i gleda me kao pokisla mačkica mala - rekao je Gastoz.

- Da li te iznenadilo njeno ponašanje? - upitao je Darko.

- Jeste iskreno. Rekla mi je da tako kad je prebaci da joj se vraćaju montaže zbog protekle sezone. Ja sam je pitao da li je svesna šta mi je sve rekla, ali ubuduće ću drugačije da se postavim. Nije mi želja da ona tako plane i da izazovem takvu reakciju. Ne ide mi to u korist - rekao je Gastoz.

- U petak si govorio da je bolje da na vreme sečete, ali opet su te emocije obuzeke= . upitao je Darko.

- Znam, ali iskreno da ti kažem ako se bude tako nastavilo ovo će morati da se seče. Bolje je da se ja za*ebavam, a ona da ide ka svom cillju. Ne smem da dozvolim ni sebi, a kamoli ne njoj - rekao je Gastoz.

- Da li si shvatio šta je nju povredilo? - upitao je Darko.

- Prihvatio sam činjenicu, ali nisam sa tim saglasan. Prihvatio sam da bude po njenom, ajde da vidimo šta je sledeći i ko je sledeći. Ajde, je*eš ga. Keti je žena ni kriva ni dužna. Ja znam kako se ona ponaša prema meni, a ja bih se stvarno razočarao u nju kada bih čuo te klipove. Ja je stvarno gotivim i predraga mi je, ali vidi i ona o čemu se radi - rekao je Gastoz.

- Da li je istina da si se indirektno usaglasio sa Anđelom da se sviđaš Keti? - upitao je Darko.

- Ja sam to uradio samo da bih je smirio, ispao sam kvaran. Ja stvarno nikad u životu nisam osetio da je Keti zaljubljena u mene. Ja stvarno nisam, nije mi dala prostora da osetim tako nešto. Ja sam ušao sa Anđelom u vezu, ona mi je na prvom mestu, ali što mora da odvaja ako ja ne vidim nigde nikakav problem - rekao je Gastoz.

- Više nemate komunikaciju ili? - upitao je Darko.

- Imamo, danas je plakala , ja sam joj prišao. To je sve zbog njenog sina i ja je razumem - rekao je Gastoz.

- Kako to da Stefan Karić uspe da smiri tvoju devojku, a ti ne? - upitao je Darko.

- Pa ne znam, očigledno ima neke super moći. Ona je stavila Karića na prvo mesto, ispred mene. Mnogi pričaju da ja Anđelu ponižavam za stolom, ali to namerno rade. Potpaljuju da bi mene sabotirali i da bi mene slomili. Karića tu ne mogu da svrstam, ali Bebicu i Ivana mogu - rekao je Gastoz.

- Karić je jedan od tvojih najtransparentnijih kritičara za stolom - rekao je Darko.

- Ispada da ja Karića stavljam po strani, ali nije tako. Da ne ispadne da se ja plašim njega, ali on to radi suptilo. Ja volim kad se Karić ubaci i ja mu objasnim da nije tako i da nije u pravu. Kao da je Karić vanzemaljac. Kada je Karić rekao da se oni razumeju i da oni znaju šta ja radim, rekao sam Anđeli da ispada da ona potvrđuje njegove reči. Tako je ispalo u tom trenutku, ona tvrdi da nije tako mislila. Neću da je hvatam za svaku reč, kao što ti mene hvataš. Bila si u vatri, okej, ali ja jednom imam u glavi, ona drugo - rekao je Gastoz.

- Koliko si se razočarao u Enu? Budi iskren - rekao je Darko.

- Kada je došla, tu smo bili svi za nju i štitili je. Sada kada je stala na noge ona daje sebi za pravo da baca ljagu na moje ime i tvrdi da ja skupljam poene u narodu preko priče Milice i Terze - rekao je Gastoz.

- Odakle odjednom takav Enin stav? - upitao je Darko.

- Ne znam, stvarno mi nije jasno. Komentariše da smo blam zbog Terze, ali ja kad imam 60 ljudi oko mene, pogubim se i ja - rekao je Gastoz.

- Ako ste ti i Anđela blam, kakvi su Ena i Peja? - upitao je Darko.

- Ja sam Peji rekao još na startu da se blamira, a Ena podržava Terzu koji je najveći blam. Ako Milica ne veruje u njegove reči, što bi iko drugi verovao u to?! Ne mogu da kažem da je on toliko izgubljen - rekao je Gastoz.

- Rekao si Terzi da će ga ljudi prepoznati, ali da je pitanje zbog čega - rekao je Darko.

- On ne shvata da je ovo njegov pečat u rijalitiju i da koliko god sezona bude bio, to će njega pratiti. On je mislio da je pametniji, ali ipak to nije - rekao je Gastoz.

Autor: N.P.