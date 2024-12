Svaki put me je vređala kad me nazove: Terzin brat progovorio o odnosu sa Milicom, pa otkrio da li će njegova porodica uložiti napore da izglade odnos sa njom: Ukoliko ona dozvoli... (VIDEO)

Nacija je čekala da čuje njegov stav!

U novo izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Stefana Kandića Kendija bili su brat Borislava Terzića Terze, Miloš, bivša zadrugarka Dragana Spasojević i pripadnik sedme sile Goran Todorović.

Terzin brat je otrkio da li je njegova porodica nakon njenog kraćeg boravka u Eliti izgladila odnose sa Milicom Veličković.

Ima li šanse da se normalizuju stvari između Milice i vaše porodice?

- Mi nismo ništa Milici loše rekli, Terza je taj koji je je napravio grešku. Nikada nisam nju uvredio. Ne bih sad da pokazujem prepiske, kao ona. Spuštao sam joj slušalicu svaki put kad uvredi našu porodicu.

Kad ste se poslednji put čuli?

- Posle Terzinog rođendana. Moj brat ostaje moj brat, ja njega ne mogu da se odreknem, ali jeste napravio grešku. Ja volim svog brata i njoj sam rekao da ću biti tu uvek za njega. Ukoliko je ona drugačije očekivala, to je njena stvar.

Da li misliš da bi bilo lakše da ste zadržali vi kao porodica dobar odno sa njom?

- Nismo mogli da zadržimo dobar odnos. Ona je svaki put krenula da me vređa kad me je nazvala. Rekao sam joj da sam tu uvek da joj pomognem, ali da ne mogu svaki čas da je zovem. Ja ću preko svega da pređem, da joj pomognem, ali da s njom imam neku komunikaciju, to ne želim. Ona nosi dete mog brata, to je moja krv. Ukoliko dozvoli, tretiraću to dete kao da je moje. Posle svega toga, ja vidim da ona još uvek voli Terzu.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.