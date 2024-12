Dao svoj sud! Enin ujak progovorio o odnosu njegove sestričine i Peje, pa se osvrnuo na Mateju i Aneli: On igra igru, a ona... (VIDEO)

Ne štedi reči!

Situacija između Ene Čolić i Jovana Pejića Peje, koji su u vezi, danas je razrešena, tj. porazgovarali su tako što su stavili sve karte na sto i jedno drugom zamerili ono što su imali ili pak, jedno drugo pohvalili.

Tim povodom, oglasio se Enin ujak, Dejan Đoković, koji je u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji prokomentarisao odnos svoje sestričine i Peje.

Šta je Peja uradio, pa Vas je uvredio i nije Vam se dopalo?

- Da skratim priču, ja sam lepo rekao da mi je lepo jer se oni sada slažu i na nivou na kom treba da bude, Ena pozitivno utiče na njega, a i on će pozitivno na nju. Oni su pre mesec i po dana, bilo je ulazaka i izlaska iz veze, raskida i tako to, period je dobrog odnosa, tako da smo mi sada 50/50. Oni i ako ostanu sve vreme do kraja rijalitija, vidim da nijednom nije bitno da li će otići u finale, oni su pokazali da vrede. Njen motiv nije bio to finale za ulazak u vezu, niti u rijalitiju, njoj je to bio test da vidi koliko će izdržati. Ako budu ostali do kraja, mislim da će i u spoljnom svetu nastaviti. To je kao da su duplo više u spoljnom svetu već bili. Neka traje ljubav do kraja.

Koje su najteže reči koje su pale sa Pejine strane?

- Jako su teške reči bile, ja ne znam da li bih sada to trebao da ponovim, ali mislim da to gledaoci i vi to dobro znate. To pominjanje dece, ogorčen sam na sve učesnike. Prezadovoljan sam njenim učešćem, iako ja kao ujak mogu da je kritikujem. Dovoljno je bilo kada je on nju pitao: "Ko si ti?", pokazala je ona njemu ko je, dovoljno je da je ona Ena Čolić, pa onda da bi prodala sina za rijaliti, tako neke stvari, pa onda tetovaža šta znači i tako dalje. Dosta su ukućani uticali na njega, ali i kada su bili sami izbegavao je razgovor, Ena se borila i izborila za taj odnos. Zbog toga ja kažem da je sada na njemu, da on pokaže i dokaže i njoj i sebi da li je ona za njega, da li on želi da prihvati nju.

Šta bi bila ta negativnija strana kod nje, da nije trebala da uradi ili da kaže?

- Svima je taj utorak malo koban, malo tog alkohola, mi kao porodica joj zameramo taj alkohol, ali njima je očigledno taj utorak izduvni ventil. Oni se svi malo razvesele i igraju, ali kada budu te neke tenzije, da li oko nekoog drugog ili tako dalje, ne podržavamo što se opusti i voli da popije, ali šta da radimo, ona nema malo godina, ima 31 godinu.

Bilo je i pitanja nekih da li je ona ljubomorna i sujetna kada je Aneli u pitanju, kakav je to odnos Mateje i Ene?

- Govorili su kao: "Kako mogu da budu prijatelji, a bili su u vezi?", ali otkako je Ena ušla, pa do sada, pokazala je da su prijatelji. To je, znači, bivši odnos, ako bilo ko ne vidi da je to prijateljski odnos onda nije problem u njima, nego je problem u oku posmatrača. Ena njemu želi najbolje sa tom sadašnjom ili budućom devojkom, a odnos između Aneli i Mateje, svako igra na svoj način. Mateja je zavodnik, a Aneli je povodljiva i pogubljena devojka i onda on to iskorišćava, a i ona zbog tog nekog kadra ili teme.

O čemu je još Enin ujak, Dejan, govorio pogledajte u video-prilogu u nastavku.

Autor: Nikola Žugić