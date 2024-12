Ena Čolić nikad iskrenija: Zamolila Terzu da se skloni od Sofije i bori za svoje dete, evo kako je on reagovao! (VIDEO)

Dala svoj sud!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi kako bi dala svoj sud o razgovoru Milice Veličković i Borislava Terzića Terze koji su učesnici imali priliku da pogledaju.

- Tema je dete, nije usmeno priznala da je povređena, ali pokazala je to. Htela je da pokaže Terzi s kim je on bio. Meni je drago što je Sofija počela da priča istinu, ne moram ni da verujem Milici za sve što je rekla. Volim što je počela da se brani, mnogi su gledali kako to javnost gleda. Milica je komentarisala da nas javnost gleda po tome. Dok je Milica bila tu on je Sofiju nesvesno branio u milion situacija, a prema Milici nije imao takve reakcije. On je i danas i juče rekao: ''Ja sam se zaljubio u nju''. Ono što ja stalno govorim je da Milica nije ušla, za Sofijinu prošlost se ne bi ni saznalo. Milica je isto pričala o svojoj prošlosti i priznala je - rekla je Milena.

- Ona nikad nije ništa priznala o svojoj prošlosti - rekao je Terza.

- Ti si nju tada branio i vadio oči svima. Milica je meni zamerila što sam zamerila Milici, a ne Sofiji. Ja sve što sam čula o Sofiji, čula sam od Milice. Bolje da su se razišli sada nego kada dete ima osam meseci - rekla je Milena.

- Ja bih volela da Terza ostane ovog stava. Mislim da je ovo sve za dobrobit njegovog deteta. Mislim da bi i Milica to volela, iako mu ne veruje. Oni imaju vreme da to prođe kako bi i trebalo (njihove emocije). Da se ovo desilo napolju, Milica za to ne bi znala i prošlo bi. Bitnije je kakav će biti njegov odnos sa detetom i mislim da je ovo pravi put ka njegovom očinstvu - rekla je Ena.

- Milica se mnogo poigrala ovde i svi smo ćutali jer ima pravo. Ja smatram da će on biti dobar otac i ja ne sumnjam u Milicinu inteligenciju. Kad se sve slegne i prođe, mislim da će Milica gledati interes svog deteta - rekla je Milena.

- On nije razmišljao o zdravlju deteta, ali isto tako i Milica nije razmišljala kada je popila psihijatrijski lek. Ja sam otišla na poslednju kiretažu jer sam pila te tablete - rekla je Miljana.

