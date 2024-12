Skinuo im maske!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Mateja Matijević dobio je reč.

- Dosta puta sam čuo rečenicu da su se iz sprdnje usr*li trudnoj ženi u život. Ne slažem se s tim. Šta bi bilo da je Sofija prevarila Terzu? Da li bi onda morao da se miri s njom, da ne bi ispala sprdnja - rekao je Mateja.

- Slušam pranje Sofije, videli smo kako je manipulisala i kako se Tarzan folirao da nema emocije prema njoj. niti ga zanima Milica, ni dete. On voli Sofiju, ali ona njega ne. Ona je emotivno hendikepirana, on njoj ne može da parira ni u jednom smislu. Ona je pikirala Terzu, svetila se i Milici. Pokušava da naškodi trudnici i takmiči se s njom. Ono za budžet je bio folirantski postupak, jer bi joj dao 5.000. On se izvlači i pere pred narodom. Terza nema poverenja u Sofiju, ali biće s njom svakako. Milica neće preći preko toga, ali on će biti Sofijin - rekao je Uroš.

- Mislim da je prošli klip prikazao pravi odnos Sofije i Terze. Ona zna da bi on bio s njom, ali ima pravo da manipuliše. Pokušala je da izvuče emociju od njega. Mislim da bi on joj prešao preko tih laži, da nije ušla Milica. I dalje ima neke emocije prema njoj - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković