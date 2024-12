Bebica u suzama ogolio dušu: Zbog ljubavi prema Teodori se slomio na komade, otkrio da li će joj preći preko svega! (VIDEO)

Nenada su slomile emocije!

U Beloj kući su u toku nominacije učesnici biraju između Teodore Delić i Luke Vujovića. Prvi ko je dobio reč bio je Nenad Macanović Bebica.

- Meni je ova nedelja bila zanimljiva, da sam i ja bio gazda isto bi uradio. Luka i ja imamo konflikt, ja ne pričam iza leđa. Nemam dobro mišljenje o tebi, ovde si ispao ljigavko. Eni si pravio spletke sa Pejom. Sa Kačevendom isto. Tvoje mafijanje me ne interesuje, pozivate se na neke prijatelje. Imaš tu agresiju u sebi. Jedino si bio zanimljiv kada si bio u odnosu sa Sandrom. Pojeo te je rijaliti. Nemam lepo mišljenje o tebi, eto sada znaš. Ovo sa Teodorom nije počelo od Milene, video sam to i sam. Nisi iskren, pojeo te je ovaj rijaliti, a tebi se to sviđa - rekao je Bebica, pa nastavio.

- Što se tiče Teodore, svi znate naš odnos. Ove sezone me je razočarala. Videli ste ono sa Najom na početku. Jedino što niko ne može da skapira, a mi možemo je da se volimo na neki bolestan način. Volim je još uvek, ali se nećemo pomiriti - rekao je Bebica.

- Šta je presudilo da se nećete pomiriti? - pitala je voditeljka.

- To što joj ne verujem, nećemo se pomirit. Najo i njena majka su razlog. Najviše me boli kada je vređam, puknem u sekundi pa mi bude krivo. I ona i ja želimo da se pomirimo, ali nećemo. Mi jedno drugom ljubomorišemo kao da smo u vezi. I nju interesuje šta ja radim, i mene intersuje isto. Pokušavamo da se borimo i nadam se da ćemo uspeti. Ova afera "karfiol" mi je glupost, šta ona radi ne znam. Poslaću Luku u izolaciju, nju neću nikad.

- Kada sam ušao ovde, vređao si me od samog početka - rekao je Luka.

- Što se tiče vređanja, nikad to ne radim prvi - rekao je Bebica.

- Da sam hteo prvu temu, mogao sam da je napravim za ovih nedelju dana i to sa Teodorom. Nisam hteo iz razloga jer vidim da imaš emocije. Nikada te nisam uzimao u usta, nisam ti pretio sa ljudima spolja. Kada me je Terza provlačio, rekao sam mu da ne radi to. Nastavi da mi vređaš porodicu, a ja ću da ti ćutim. Kada izađemo, vodiću te na limunadu - rekao je Luka.

- Nisam ja ker, da ti mene vodiš negde. Možeš da mi pu*iš ku*rac - rekao je Nenad.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.