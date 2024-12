Pokušavaš da ga izvučeš iz neke rupe: Gastoz i Karić na ivici sukoba zbog Terze! (VIDEO)

Sukob mišljenja!

U toku je nastavak emisije ''Pitanja gledalaca''. Naredno pitanje postavljeno je Eni Čolić.

- Ena, da li je moguće da si toliko iskompleksirana da si rekla da ćeš a se muvaš sa Rajačićem, u slučaju da nešto bude između Peje i Aneli - glasilo je pitanje.

- Nisam mislila na to, Uroš je moj drug i nikad me ne bi muvao. Ne mogu da verujem da mi to sve radi sa Aneli - rekla je Ena.

- Pitanje za Karića. Zašto toliko Gastoz brani Sofiju, je l' to jer zna njenu prošlost - glasilo je pitanje.

- Brani je zbog Terze, da bi mu terao kontru - rekao je Karić.

- Ne, stao sam na njenu stranu, jer devojka nije ništa kriva i nije ga ništa lagala. Ja Terzi mogu da napakostim na bilo koji način, ali zato sam izabrao njenu stranu - rekao je Gastoz.

- Ja ne biram strane, samo realno komentarišem - rekao je Stefan.

- Ti pokušavaš da izvučeš Terzu iz neke rupe - kazao je Gastoz.

- A vi pokušavate da ga uvučete - kazao je Karić.

- Anđela, kad tebi nešto smeta, ti želiš da Nenad i ti razgovarate, a kad njemu smeta, gledaš da za to ne znaju ostali - glasilo je pitanje.

- To nije istina, meni može da kaže sve, kao i ja njemu. Samo imamo jednu različitost, imam šta da mu zamerim za druge žene - rekla je Anđela.

Autor: Iva Stanković