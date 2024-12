KAD MI NIJE ISPAO IZ RUKU: Milovan otkrio šta je pronašao u Aleksandrinom telefonu, Ivan pokušao da ga spusti, on ga vratio na FABRIČKA: Sediš ovde i DRŽIŠ JOJ RUKU U GAĆAMA... (VIDEO)

Ne štedi reči!

Ivan Marinković došao je do pušionice, te je ušao u raspravu Milovana Minića.

- Što ti nije rekla da me je sada na suđenju grlila i ljubila i vikala da me voli...Brišem istoriju na njenom telefonu i dolazim do stavke: "kako izludeti muškarca", na njenom telefonu. Telefon mi je ispao iz ruke - rekao je Milovan.

- Dobro i ti si svoj život ostavio njoj - rekao je Ivan.

- Nije ona meni ostavila život, ja sam stao iza nje glavom i bradom da uđe i zaradi novac za svoje dete. Dok je ovaca, biće i vune - rekao je Milovan.

- Pa dobro, zaljubila se - rekao je Ivan.

- Kačavenda je za mnoge izmislila svet - rekao je Milovan.

- Dok jednom ne smrkne, drugom ne svane - rekao je Marinković.

- Ti si Ivane pokazao kako je gledaš, sedite ovde u pušionici, ti joj držiš ruku u gaćama i trljaš joj onu stvar - rekao je Milovan.

Autor: Nikola Žugić