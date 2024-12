Razvezala jezik!

Voditeljka Ivana Šopić u "Šiša baru" ugostila je Anđelu Đuričić, koja je otvorila dušu o svom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Kako je u ljubavi? - pitala je Ivana.

- Iskreno, posle malih talasa sad je sve u najboljem redu. Sve što se dogodi ima razlog, sad smo opet mirniji. Ja sam na "Pitanjima novinara" bila tako srećna, prvi put nisam imala šta da dodam jer je branio nas i nisam mogla da se obuzdam. Jutro pre toga sam mu rekla da me ne brani, uvek se ja svađam i rekao je da neće, a onda je ustao tu noć i osetila sam da želi da nas brani i da niko ne može da udara na mene. Mislim da je osetio tu potrebu i da mu se nakupilo jer me je Ivan danima vređao, pa je samo izašlo iz njega. Njemu je posle radija bilo teško jer sam tako bila slomljena, pa mu je Milovanov ulazak idealno legao da kaže sve što ima Ivanu - govorila je Anđela.

- Bile su čestitke, koji je tvoj komentar na njegove čestitke? Da li si očekivala da će više da te podrže? - pitala je voditeljka.

- Za slavu sam isto bila pozdravljena, više provučena i sam mi je rekao kakvo je njegovo društvo. Znamo se tri meseca i nisu me zapostavili što se tiče pozdrava i prezadovoljna sam sa tim. Nisam očekivala ništa više od toga. Meni je ovo bilo dovoljno, kao i za slavu što me je pozdravila njegova sestra - govorila je Anđela.

- Da li možeš sebe da zamisliš u takvom društvu? Kako ti deluju? - pitala je Ivana.

- Najjača čestitka. Rekao mi je da su 10 puta luđi od njega, svi su preoriginalni - rekla je Đuričićeva.

- Par učesnika je reklo da je čestitka Filipa Đukića provokacija na tvoj račun, da li misliš da je to tako? - upitala je Ivana Šopić.

- Ne verujem da bi on taj minut iskoristio da preusmeri na mene na ružan način. Oni to ne komentarišu jer mene vole, nego jer mene mrze. Odmah su krenuli da sam ja ponižena. Sigurna sam da taj dečko nije u tom fazonu - govorila je Anđela.

- Kako komentarišeš što je Ivan uzeo novac od Milovana? - upitala je voditelja.

- Odmah je krenuo da broji, to je Ivan. Ispada da mu je najbintije da je u toj priči. On se sad zalaže za Aleksandru. On zna da to sad ima najveću težinu i prija mu što je tu. Imala sam drugačije mišljenje, ali sam ga promenila zbog tog novca. Njegova pozicija je svakako nezavidna. Milovan za nekoga ko je prvi put on se snašao, povisi ton i kao da mu je treća sezona. Ivan ima pravo, ali mi nema pravo kad se raspravljaju Aleksandra i Milovan, ali generalno ko smo da mu oduzmemo pravo? Mora da bira trenutak. Aleksandra i Milovan su mi isti, vratilo mu se sve što je uradio. Očekujem njihovo pomirenje - pričala je ona.

- Sofija je jedna od glavnih tema, da li i dalje traje Gastozova zabrana i da li vam je problem u vezi? - pitala je Ivana.

- Moram da priznam da sam kao i prošli put preterala. To su moje stvari koje su ostale kad se pojavi mrvica sumnje. Žao mi je što on mora da trpi ispade koje ja ne mogu da kontrolišem. Postoje činjenice da su se muvali na početku i sad kad je ona slobodna i imaju komunikaciju spojiće ih. Oni i sad imaju normalnu komunikaciju, bila sam zabranila, ali sam mu rekla da radi šta hoće. Ja osećam kad me neko voli i kad me neko oseća, ne mogu da sumnjam u njegove emocije nijednog trenutka. Iskreno, nisam videla ništa konkretno. Sad će svaki postupak sa njom da mu se meri jer se na početku povezao sa njom. Ne sumnjam u njegove emocije, ali ako vidim nešto što mi se ne dopada reakcija će mi biti ista - objasnila je Anđela.

Autor: A. Nikolić