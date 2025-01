Pakleno suočavanje: Miljana i Stanija oči u oči, jedna drugoj sasule sve u lice: Bolelo je, vratiće ti se! (VIDEO)

Haos tokom Elitovizije!

Miljana Kulić i Stanija Dobrojević žestoko su zaratile na "Elitoviziji" kad joj je Stanija zamerila što ju je prošle godine žestoko osuđivala zbog vbeze sa Asminom Durdžićem.

- Zaslužila si, ja sam bila na Anelinoj strani. Zna se odlično kako je Alibaba ponizio Aneli ovde - rekla je Miljana.

- Kakve veze ima to sa mnom? to je između njih. On je meni došao u Majami i predstavio se kao slobodan dečko koji je slučajno nekoj tamo napravio dete. Bolelo je, vratiće ti se nekad to jer si meni bol nanela. Nikad nisi htela da čuješ moju stranu priče. Oni su bili zajedno, imaju dete, bila sam treća strana i nisam znala da žena postoji - govorila je Stanija.

- Zaslužila si - poručila je Kulićeva.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić