Izneli sav prljav veš!

Učesnici "Elite" sinoć su imali organizovanu "Igru istine", kao i svaki put do sada saznali smo mnogo stvari od njih, a mnoge maske su opet pale. Igru je započeo Milovan Minić, a on je imao pitanje za Aleksandru Nikolić.

- Pitanje za Aleksandru, kako ti se sviđa poklon od Ivanove sestre - pitao je Milovan.- Sviđa mi se - odgovoril je Aleksandra.

Nakon toga bivša partnerka mu je uzvratila odmah pitanjem, a detaljnije možete pogledati u nastavku teksta.

Priča je i dalje nastavila da se vrti oko glavnih uloga Milovana Minića, Ivana Marinkovića i Aleksandre Nikolić, a ovog puta Baki je imao pitanje takođe za Aleksandru:

- Ko je bolji roditelj od vas dvoje? - pitao je Baki.- Naravno da sam ja bolji roditelj, on je zanemarivao svoje dete šest godina. Ja sam bila bolji roditelj i njegovom detetu - rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Aleksandra je naredna imala pitanje za svog bivšeg partnera.

- Da li je realno da kažeš da sam ja tebe prevarila, a ti si bio četri godine u braku? - glasilo je pitanje.

- Naravno, ti i ja smo se na početku dogovorili da ti ne možeš da opštiš sa drugim ljudima. Pitanje za tebe: Priznaj kako ste ti i mama prevarile ljude za kredit i koga je vraćao? - upitao je Milovan.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

U jednom momentu bivši partneri u upali u već ozbiljnu raspravu, a Milovan je to iskoristio da bi opet izneo šok detalje o Aleksandri.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Nakon toga Milovan je totalno izgubio kočnice, i žestoko isprozivao Aleksandru, pa je nazvao "boleniscom neartikulisanom". Nakon toga dotakao se i teme, restorana koji je prodao. Pa čak izneo i šok tvrdnje, da ga je Aleksanadra gola zavodila samo da bi mu izvukla pare.

Nakon toga svoj sud o situaciji dao je i Marko Đedović, koji tvrdi kako bi se Aleksandra na prvu pomirila sa Milovanom.

- Meni baš da spušta, tvrdim da će se pomiriti sa njim- rekao je Đedović.- Njegova žena je znala za mene, on je imao 15 ljubavnica pre mene - rekla je Aleks.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Nakon svega, Milovan i dalje nije prestao da iznosi Aleksandrine mračne tajne, pa otkrio koji problem je imala sa alkoholom. Aleksadnra je polako ali sigurno već pucala po šavovima, zbog Milovanovih tvrdnji. Nakon toga Milovan je iskoristio priliku da se obrati i Urošu, njenom bivšem mužu. +-

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Nakon haosa koji je trajao celu noć zbog Milovana i Aleksandre, Ivanu se obratila i njegova bivša supruga, Jelena Ilić, koja je tvrdila da Ivan po svaku cenu brani Aleksandru, na šta je on veoma burno reagovao. "Šta se meša ova seoska krampača?!", na taj način se Ivan obratio Jeleni.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Aleksandri je u jednom momentu bilo dosta uvreda, pa je odlučila da obrne igircu i iznese šok stvari koje joj je Milovan pričao za svoju suprugu.

- On je toliko izneo i ocrnio me da ne može gore, ja nemam energije i živaca da se natežem. Ponekad ne ćutim, pričao mi je razne priče. Ja sam stvarno verovala da je to istina. Kada ode kući, ja pomislim da je nemoguće da četiri godine žive zajedno i da nemaju ništa, ali on mene toliko ubedi u to da ja više ni ne pomišljam. Pričao mi je da je žena luda, frigidna, da on nju nikako ne voli i da se oni ne ljube i ne komuniciraju. On meni kaže da je hteo da se razvede, ali kao nije jer je žena pokušala da se ubije - rekla je Aleks.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Nakon toga na red je došla i Aneli Ahmić, koja se osvrnula na njeno suočavanje sa Stanijom, pa iznela svoje mišljenje, a Đedović je kao i uvek dao svoj sud o datoj situaciji.

- Pitanje za Aneli. Da li smatraš da je Stanija bila iskrena na Elitoviziji - pitala je Jelena.- Komentari su bili susdržani, moje mišljenje se nije promenilo o njoj. Rekle smo da je sve to zbog Nore. Ja ostajem susdržana, a njima želim svu sreću. Meni je najbitnije da je Nora srećna - rekla je Aneli.- Mislim da je Stanija spustila loptu. Sama je potvrdila da je on lagao za dete, tako da nije imala izbora. Ovo je jedini logičan stav koji je mogla da zauzme, tako da i da ima nešto protiv tebe, nije mogla da reaguje - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Nenad Marinoković Gastoz je imao pitanje za Jovana Pejića Peju. 

- Pejo uživaš li u ljubavi od kad ste se pomirili?

- Uživam, srećan sam itekako. Eni sam objasnio neke stvari, malo sam joj dao do znanja koje stvari može da radi, a koje ne. Ja sam izgubio poverenje u nju za neke stvari, volim je i ne bi voleo da je izgubim. Ona je itekako dobar čovek, ne bih voleo da je izgubim. Smatram da je ove nedelje itekako bilo lepo, sve je bilo lepo - rekao je Peja.

NaDetaljnije pogledajte u video-klipu.

Nakon toga, Milovan je opet iskoristio priliku da iznese Aleksandrin prljav veš, pa joj pomenuo ujaka, koji je zatvorenik već 25. godina.

- Pitanje za Aleksandru. Kako bi se Nikolica snašao u rijalitiju? Znaš ti ko je on - pitao je Milovan.- To je moj ujak. On je zatvorenik trenutno, tako da ne znam kako bi mogao da uđe ovde. Imala sam pet godina, kad je izašao tamo i nisam kriva ni za šta. Pretio je da će nas sve rešiti. Za mene je on moj ujak i žao mi je njegove sudbine. Ne mogu da verujem da pominješ mog ujaka koji je u zatvoru 25 godina -rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.