Shvatila da njeni nisu za Peju: Ena otkrila šta su joj prijateljice napisale u čestitkama, ubeđena da je došao kraj njene veze (VIDEO)

Šok!

Ena Čolić je razgovarala sa Markom Đedovićem i Milenom Kačavendom o Jovanu Pejiću Peji.

-Njegovi su mene pozdravljali, a moje drugarice njega nisu, one su meni rekle da se sredim, da batalim ljude koji me ne poštuju, i kada je on pročitao to, zaplakao je i izvinjvao mi se. Jutros mi je rekao da je na sve ljubomoran, da mi je zamerio što sam zamolila Sonija da mi donse vodu, on je mnogo ljubomoran, a ne pokazuje to ljudima, nego meni govori - rekla je Ena.

- A šta je njemu? - upitao je Marko.

- On ima teorije neke u glavi, a ne znam zbog čega, pričao o klipovima, pitanjima konstatno, kod njega je sve teorija zavere, govori da sam ja neiskrena, a sinoć kada sam plakala govori da sam ja glumica - dodala je Ena.

- On ne može da podnese realan život, teoretičar je zavera - govorio je Đedović.

- On govori da on nikada neće biti sistem, on govori da sam ja sistem - dodala je Ena.

- Njega su zatrovali ljudi oko njega - dodao je Marko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.