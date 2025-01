Skupo će platiti ovo: Aneli najavila još jednu tužbu protiv Ene, pa saznala za njen razgovor sa Matejom! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja novinara", a Darko Tanasijević imao je pitanje za Aneli Ahmić.

- Eni si rekla da tvoje dete od 2.5 godine nije mogla da vidi tvoj odnos sa Janjušem, a njen sin od 14 godina može da vidi njen se*s sa Pejom - rekao je Darko.

- Stojim iza toga što sam rekla, vratila sam joj istom merom. Meni nije normalno da njen sin od 14. godina gleda to - rekla je Ena.

- Rekle ste jedna drugoj teške uvrede - rekao je Darko.

- Da. Ona tu priča o sebi. Srožala je sebe. To je jedna žena puna kompleksa. Izgleda kao da je sada trudna, ne bih je ni puno vređala. Priča o maloj devojčici takve stvari, a ona je prva majka. U kući ona treba da me razume, isto je razvedena kao i ja. Uglavnom, cela kuća mi je rekla da je ovo najmorbidija svađa u kući. To govori o njoj - rekla je Aneli.

- To je sve rekao tvoj bivši muž o tebi - rekla je Ena.

- Ona govori ovde da tvrdi da je dete odbačeno, nadam se da je to demantovano. Govorila je da dete nema oca - rekla je Aneli.

- Kako gledaš na to što je Mateja rekao da je Ena iskompleksirana i ljubomorna na tebe? - pitao je Darko.

- Nisam znala za to - rekla je Aneli.

- Ne mogu da se setim konteksta, ali rekao sam iz dobre namere. Prijatelj sam joj. Danas sam joj rekao da je u raspravama sa Aneli donja, da sam neko treći mislio bih tako, jer je napada i vređa prva. Rekao sam joj da ispada - rekao je Mateja.

- Ne interesuje me. Ovo za dete će debelo platiti sudski. Nadam se da je Sita već preduzela mere - rekla je Aneli.

- Rekla sam sve što je tvoj muž rekao - rekla je Ena.

- Drugari od njenog sina gledaju po Tiktoku njen se*s sa Pejom. Sigurno mu drugari komentarišu kakve reči mu govori mama - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K.