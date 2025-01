Raspalile paljbu: Anđela urnisala sve koji su sujetni na Gastoza, Sanja Grujić šokirala mišljenjem o Eni Čolić! (VIDEO)

Žestoko u Beloj kući!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" novi zadatak, a oni danas moraju da navedu tri najsujetnije osobe. Ovonedeljni vođa Nenad Macanović Bebica dao je reč Mileni Kačavendi.

- Prvo mesto ona kanta, Miljana Kulić. Broj dva je Kadra, ne mogu da zaboravim kad je bila priča za garnituru, on ne j*be sistem i neće nikome da ustupi mesto. Ne znam da li je znao da ovde ulazi u kolektiv? O plasmanima neću ni da govorim. Broj tri jeste Uroš Stanić, on sam sebe nekad daje na beznačajnosti jer ne znam što ljudi misle da ako nisu pitani za komentar da su manje bitni? To nije pravilo - rekla je Milena.

Sledeća je glasala Anđela Đuričić.

- Broj jedan je Miljana Kulić, uvek kad ima problem sa procentima i "Šiša barom" odmah se pravi haos i gubi kontrolu. Često mi dobacuje u prolazu "Super su ti pokloni od podrške", ona to ne može da podnese. Kadra je sujetu pokazao rečima, a drugi su više pokazali delima. Stalno slušam nekad mi je zanimljivo, a nekad nije, svađa Aneli i Ene je sujeta sa obe strane. Žene to imaju i meni verovatno proradi sujeta. Druga osoba mi je Uroš, on ne može da podnese što nije viralan. Najviše je bilo smešnih klipova Gastozovih, a nije bilo njegovih i to ima u sebi. Treća osoba Ivan Marinković, to je čovek zvani sujeta. Kad su u pitanju Miljana, Jelena i žene s kojima je bio ima ozbiljnu sujetu. Daću primer koji je meni najbitniji to je Gastoz, rekao je: "Gastoz i ja se nadmećemo za stolom", a Gastoz ne može da ga otkači. Terza kad je u pitanju Gastoz, to sam govorila mesec dana kod Darka, kad je Gastoz u pitanju tu je i Munja. Tri mesta su Miljana, Uroš i Ivan - govorila je Anđela.

Sledeća je glasala Sanja Grujić.

- Za mene je sujeta kad neko nije zadovoljan svojim izgledom, finansijama, emotivnim odnosom i onda smatra da su drugi bolji, pa mu prepisuje mane, a to poseduje sam u sebi. Milovan je prvo mesto, on je iz sujete što mu je Aleksandra to uradila ušao ovde i pokazao sujetu. Munja je iskoristio to što je Terza prevario Milicu sad da mu nabija na nos. Osoba broj tri je Ena, ne samo prema Aneli nego i Peja. Pre nedelju dana je rekla da im je veza mirna i da im treba haos, mislim da boluje od toga da bude u temi. Zasmetalo mi je kad si rekla da se Aneli uradila, a prva komentarišeš izgled svoj i pričaš da imaš nedostatke. Mislim da ne možeš da podneseš da je Mateja srećan jer napadaš devojke sa kojima je on blizak - govorila je Sanja.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić