Konačno otvorila pandorinu kutiju!

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a voditelj Darko Tanasijević kao i svake nedelje u Šiša baru razgovara sa učesnicima o njihovim najvećim tajnama u rijalitiju. Sofija Janićijević priznala je da više ne voli Borislava Terzića Terzu, a potom je otkrila sve o flertu njega i Dragane Stojančević.

- Sofija, kako su na tebe uticali praznici obzirom da je Terza postao tata, a jel tebi on nedostaje da ti pokuca na vrata? - upitao je Darko.

- Ne fali mi uopšte, ne osećam ništa prema njemu. Odljubila sam se totalno i ugasila, prošlo je mesec ipo dana. On i ja smo se totalno udaljili, malo me povredilo što je rekao da je samo zbog mog izgleda bio sa mnom. Ja imam osećaj da je on taj koji nije bio zaljubljen, a ja jesam. Osećala sam da je zaljubljen, pričao mi je bajke i sve i svašta. Molio me i plakao dan pre Miličinog ulaska da se pomirimo, a od tog dana ni da me pogleda ni ništa. Ajde okej distanca, ali šta je sa emocijama? Kod mene se vremenom smanjivali, ne mogu da kažem da mi nije teško što se sve desilo, a on nije tu, ali bolje da sebe zaledim - rekla je Sofija.

- Da li te je poremetilo ili rastužilo kada si čula da je postao otac? - upitao je Darko.

- Okej, to je lepa vest, bilo mi je drago u tom momentu, a u drugom momentu sam ja ta sa kojom se desilo sve to, a ne mogu ni da osetim tu njegovu sreću. Možda je ovo moralo da se desi njemu ili meni da promenim način razmišljanja ubuduće. Ovo je možda nešto što smo morali da prođemo u životu, ali eto, to je sve od Boga i moralo je da se desi. Ja sad kad bih vratila vreme, ne bih bila sa njim. Nisam ga lepo procenila i nisam dala sebi vremena da ga upoznam - rekla je Sofija.

- U čemu si omanula? - upitao je Darko.

- Mislila sam da je iskren, da se zaljubio, ali on je takav preokret napravio da sam ja shvatila da je on verovatno bio sa mnom samo zbog fizičkog izgleda. Ako se desi da uđe u još neku vezu, a može da se desi jer sam primetila šta radi sa Draganom. Sve radi s njom što je radio sa mnom. Ne može tako brzo da se zaljubljuje nekako, ja sam prolazila i videla kako priča sa njom, isto kao i sa mnom u početku. On sprema njoj i Ani Spasojević, ona je tu paravan. Danas je tražio Mileni neku gumicu za kosu, pa je očekivao da odemo mi iz pušione. Onda ode Ivanija priča sa njim, pa ode kod nje - rekla je Sofija.

- Kakvu emociju to budi u tebi? - upitao je Darko.

- Ovako smatram da sam pogrešila puno, ali da nije on jedini krivac za to, ali ako se tako brzo zaljubljuje u drugu devojku, onda mi je životna greška. Ne samo meni, već i drugim devojkama koje su bile s njim - rekla je Sofija.

- Misliš da je on Milici bio greška? - upitao je Darko.

- Pa nemam ja pravo da kažem to, niti komentarišem tu temu više, ali da - rekla je Sofija.

- Tvoji i Aleksandrini sukobi su sve češći, šta se tu dešava? - upitao je Darko.

- Ja sam ustala i pričala o njoj i meni, ali sam se u trenutku setila da je ona mene napadala zbog odnosa sa Terzom, a ona išla sa Milovanom na rođenje deteta. Je l' možeš ti da veruješ to? Ja nisam želela da je vređam, čak mi je bilo i žao u par emisija. Sad napada Aneli, ide redom i napada ljude po kući. Njoj je očigledno dosadno u odnosu sa Ivanom - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.