On ne može to podneti: Kadra uveren da je Ena preveliki zalogaj za Peju, detaljno izanalizirao njen lik i delo! (VIDEO)

Struka se oglasila!

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a voditelj Darko Tanasijević kao i svake nedelje u Šiša baru razgovara sa učesnicima o njihovim najvećim tajnama u rijalitiju. Elvin Kadrić Kadra bio je njegov naredni sagovornik, koji je progovorio o aktuelnom bivšem paru Bele kuće, Eni Čolić i Jovanu Pejiću Peji.

- Aleksandri baš nisu prijali sinoć tvoji komentari - rekao je Darko.

- Ova igra je malo drugačija, razmišljam i ja sam šta da kažem tim ljudima. Obično lažu i menjaju mišljenja, a ja gledam da ubacim prave stvari. Oni su otvorili tu temu koliko su mogli, a ja sam zamislio da im kažem šta je tu teže, ona koja je uzimala pare od njegovog deteta ili on. Jedino je tako moglo da se postavi pravo stanje. Najgori je on, ne može da vodi dvostruki život. Ona je pristala da bude takva na duže staze, sve joj je malo - rekao je Kadra.

- Ena i Peja nikako da nađu komunikaciju, kako bi ti to izanalizirao - pitao je Tanasijević.

- Ena je opasna žena, ali na pogrešan način. Našla je igrača koji ne znam da li je imao dve veze u životu, on ne može to podneti. Ona je sposobna da zavadi desetoro ljudi, naučila je da se svađa i da ujeda. Ovo sa Aneli je kanaljenje, jer se ona oseća odbijeno. Treba joj s*ks, poljubac i sve ostalo. Ona je usr*la sve, ništa kod nje nije čisto. Postoje žene lisice i vučice, ona je vučice. Koketira sa muškarcima, da bi on imao problem - kazao je Kadra.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković