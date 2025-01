Šok: Marko Stefanović otkrio nove detalje o tome kako ga je otac odbacivao ceo život, a evo kako je Saša ponizio Sanju! (VIDEO)

Šok i neverica!

U toku je emisija ''Izbacivanje'', a voditelj Darko Tanasijević kao i svake nedelje u Šiša baru razgovara sa učesnicima o njihovim najvećim tajnama u rijalitiju. Marko Stefanović naredni je porazgvarao sa Darkom o svom ocu, te je i ovom prilikom ispričao detaljno svoju bolnu ispovest.

Marko i Sanja su se nedavno pokačili za crnim stolom jer je ona došla u ''Elitu 8'', iako su njih dvoje imali drugačiji dogovor, a kako je sve to izgledalo, možete pogledati u nastavku teksta.

- Marko, tvoja priča o odrastanju i porodici je privukla pažnju. Da li ti je lakše od kad si to podelio sa nama? - upitao je Darko.

- Pa, jeste malo. Ja sam ishitreno odragovao kada sam video da mi nije poslata čestitika, ali sam se vratio samo u ''Zadrugu 6'', kada mi na Božić nije stigla čestititka. Kada sam izašao, ja sam ga upitao: ''Zašto mi nisi poslao sebi čestitku'', a on mi kaže: ''Nije mi se svideo odnos sa Sanjom''. U početku mi nije bilo jasno, ali kasnije sam shvatio da se više bavio da me ocrni kod te žene nego mojoj čestitkom. On je mene kod tih žena predstavio kao lošeg sina, a njega kao dobrog oca. Sve što sam uspeo da vidim, te kratke poruke, shvatio sam da je pokušao da me ocrni kod te žene. Na pitanje koji je cilj, cilj je da uzme od te žene novac. Tom čoveku je bitan samo novac. On investira u mog brata, njemu su deca samo za investiciju. Pitao sam ga: ''Odakle ti ideja da uzmeš novac koji je namenjen meni i mojoj devojci?'', ali odgovora nije bilo. Ta žena je njemu poverovala i sažalila se na njega. Bukvalno je sve izmislio da bi uzeo taj novac, njemu je najbitniji novac na svetu. Ne znam šta je uradio sa tim novcem, znam da je uzeo neki novi auto, a šta je još radio sa tim novcem, ja to ne znam. Ja sa njim imam jako lošu komunikaciju. Posle ''Zadruge 6'' , ja sam bio kod Sanjinih dok nismo otišli u stan - otkriva Marko, pa dodaje:

- Kada smo Sanja i ja otvorili salon, mama je htela da dođe, ali joj on nije dao. Uvek me je ponižavao, šta god da sam radio, on je mene sputavao. Nije ulagao u mene kao što je ulaže u mog brata sada. On njega gleda kao mašinu za pravljenje para - rekao je Marko.

- Rekao si da je znao da te ponižava pred devojkama koje si dovodio u kuću? - upitao je Darko.

- Imao sam te neke vezice, a mama je uvek želela da joj budem tu pred očima. Dođe mi devojka da prespava, a on pred njom meni kaže: ''Nemoj više da mi dovodiš ove kalašture''. Šta onda ja da kažem na to? Pričao sam i o polaganju i kupovini automobilu. Svi moji drugari su dobijali od svojih očeva auto, ali ja nisam imao. Zamolim ga da odem do tertane, on mi kaže: ''Kupi sebi auto''. Išao sam autobusima i tramvajima. Kada sam išao u osnovnu školu, napolju pljušti kiša i po svu decu dolaze roditelji, a on mi kaže dođi pešaka, nije ga zanima - rekao je Marko.

- Da li su prihvatili Sanju, šta se desilo tu? - upitao je Darko.

- Ja sam došao sa Sanjom, on je rekao: ''To je tvoja devojka okej'', ali on je izveo Sanju ispred na kvarno i rekao joj: ''Ne možete ovde da budete, moraćete da se skućite na drugom mestu''. Sanji to kaže koja ga prvi put vidi, pa šta onda može Sanja da pomisli o takvom čoveku? Mi smo otišli kući, meni je ona prenela i ja sam tada presekao. Ja sam joj rekao: ''Ti i ja smo porodica od danas, s njim više nemam dodirnih tačaka''. Ne treba mi, ne zanima me više u životu. Šta ja mogu s njim da pričam, ja dovedem svoju devojku i ti odeš njoj iza mojih leđa da pričaš. Mi smo spavali u Sanjinoj sobi kod njenih roditelja dok nismo našli stan. Najbitnije mi je što imam Sanju i mogu da ti kažem samo da sad kad izađem odavde završavam sa stanom i to je to, pravimo porodicu Sanja i ja - rekao je Marko.

Autor: N.P.