Totalni šok!

Marko Stefanović, nakon razgovora sa Bakijem B3, on je nastavio razgovor sa Urošem Rajačićem.

- Ja sam samo rekao stvari koje su me zabolele u mom detinjstvu, ništa drugo - rekao je Marko.

- Porodica ne počinje i ne završava se krvlju - rekao je Rajačić.

- Ako je nešto hteo, trebao je da se oglasi malo drugačije. Njegovo dete su neke stvari bolele, a ne da me blati i da govori da je uzeo pare privatno - rekao je Stefanović.

- Marko je neko ko je ušao u ovaj rijaliti i nakon već mesec dana se povukao, ugasio se, nedostajala mu je Sanja. Sanja je to primetila i vratila se u kuću da ga podrži, to jasno daje do znanja da ovu istinu nije izneo da bi bio tema. Njega je pogodilo kada su naši roditelji došli ovde. Mi svi ovde zavidimo njihovom odnosu, što se tiče kako muškarac treba da se ponaša prema jednoj ženi i žena prema muškarcu - rekao je Luka.

- Krivo mi je samo što u šestici nikad nisam pokrenuo tu temu. Iako me je ta čestitka jako pogodila što je nisam dobio. Nisam hteo da pokrećem jer sam znao kakav je to čovek. Ja da sam hteo ovo da ispričam, ne bih se ugasio, niti bih hteo da izađem da idem kod svoje devojke. Možda mi se ovo dešava s razlogom i da treba da shvatim kakav je ovo čovek. Veruj mi, ako još neke stvari ovakve kaže, neće me videti u životu. Ona je došla kući i izvinila se upravo za tu stvar, vezano za baku...Ja sam imao ultimatum, ako ne ostavim njima 15.000 dinara u kuću od svoje zarade, da mogu da se selim. Ja nisam plaćao svoje telefone, da bih njima ostavio - rekao je Marko.

- Ja sam se njima izvinila za to, a niko se ne seća kako su oni mene prvi uvredili u video čestitki za Novu godinu - rekla je Sanja.

- Ja mislim da u svemu ovome tvoja majka najviše pati kada gleda sve ovo - dodao je Vujović.

- Divim se Marku kako je istrajao, kojim putem je krenuo i koliko se bori za njega i njegovu devojku. Vidi se da poštuje zakone, jako mi je suludo da njegov otac u propustu dokaza pominje te saobraćajne prekršaje. Besmisleno mi je to. Optužen je da je odbacivao svoje dete i da je uskraćivao svom detetu osnovne stvari, dok je drugo dete, šta više i podizao i odgajao na drugačiji način. Smatram da je drugačiji prema mlađem detetu jer je mlađe. Marko nije podložan manipulacijama, a njegov brat jeste, čim je mogao bratu da okrene leđa. Njegov otac je sličan mom ocu, bipolarna osoba - ima jednu priču za komšiluk i okolinu, druga je u četiri zida - rekao je Stanić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić