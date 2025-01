ŠOK NAD ŠOKOVIMA! Josipa otkrila da Milovan NIJE PODNEO PAPIRE ZA RAZVOD BRAKA, evo šta je po sredi (VIDEO)

Raskrinkavanju nikad kraja!

Milovan Minić, kako je govorio u "Eliti 8", podneo je zahtev za razvod braka sa Marijanom Minić pre ulaska u rijaliti, dok drugarica Aleksandre Nikolić, s kojom je oženjeni Milovan bio četiri godine u vezi, Josipa, u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, tvrdi suprotno.

- Pošto su se Milovan i Uroš naknadno, pred Milovanov ulazak čuli, s obzirom da sam ja blokirala Milovana jer sam provalila šta radi, on me je ocrnio kod Uroša. Prvih mesec dana ja nisam stupila u kontakt sa Urošem, nisam bila sigurna da li će mi Aleksandra zameriti, već sam sve išla preko Aleksandrine majke. Zamolila sam da mala dođe bar na vikend da ne zaboravi i ostalo, međutim, on nije davao. Ja sam morala da stupim u kontakt s njim, jer je nije upisao u vrtić, a ja sam zvala socijalnu službu da ga potera da je upiše u vrtić. Rekao je: "Ne mogu da je upišem, nemam karton", njegova prvobitna priča je bila da neće da je upisuje u vrtić, da će on da plati kaznu. Međutim, ona mora da ide u predškolsko, ono je obavezno i ja sam to sve uradila da bi mala išla u predškolsko. Stupili smo u kontakt tek mesec dana kako je Anastasija bila kod Uroša, ja sam mu rekla da bih volela da je viđam, on mi se zahvaljivao i govorio mi da me mala stalno spominje. Dogovorili smo se da je uzmem. Poslala sam mu kako da dođe do vikendice, on je stvarno doveo. Ja sam dala Anastasiji da nacrta nešto, ja sam pisala sve reči od male - rekla je Josipa.

- Koliko je Milovan imao pravo, što se tiče ove poruke, da on piše da će nastaviti da plaća i tako dalje - pitala je Anastasija.

- On je nekako bio besan na Aleksandru i nije hteo da plaća vrtić i tada jeste Milovan platio. Zadnji mesec je platio Uroš kada je otišao po Anastasiju - rekla je Josipa.

- Zanima me deo za ženu njegovu, je l' istina da je Milovan lagao da nije dobar sa suprugom i da je prećutkivao da je imao intimne odnose sa njom - pitala je Anastasija.

- Jeste, to je istina. Ja sam proverila, još uvek nije podnet zahtev za razvod, tako da Milovan laže. Nije on vratio telefone, nego je to deda uzeo pre iz stana, jer je bio pre u stanu. Pokupio je to njeno zlato i te njene telefone...U studiju je rekao da joj je pre ulaska rekao da će se razvesti, pa na drugom suđenju, a on nije rekao uopšte i nije se razveo. Ja sam načula da je njegova supruga potpisala papire, ne znam da li je supruga ili on, ali uglavnom po dogovoru zajedničkom, pošto je to sporazumno...Period otkako su se pomirili on i Aleksandra, on je sve vreme lagao svoju ženu. On ujutru ustane, popije kafu, dođe kod Aleksandre. Oni nikada nisu živeli zajedno, nikada nije prespavao kod nje. U tom stanu su živele Anastasija i Aleksandra, on nije! Govorio je Aleksandri da ima problema sa prostatom, kako je sa njom zbog deteta. On je Aleksandrinoj mami u besu rekao da je sve vreme sa ženom - rekla je Josipa.

- Kako je mogla da četiri godine "guta" jednu te istu priču, a on noćima ne spava kod nje - pitala je Anastasija.

- Koliko je namazana, toliko je i lakoverna. Čistog je srca i veruje ljudima, on je celu istinu obrnuo u svoju korist, da sam ja neki krivac, ja sam peglala sve napolju i rešavala i mnogo stvari sam uradila za nju. Vidimo da je unutra manipulisao sve za spoljni svet, tako je i četiri godine - rekla je Josipa.

- On je pričao da su se nekoliko puta snimali, je l' ima te snimke? Je l' misliš da bi bio spreman da to nakon rijalitija pusti - pitao je Joca.

- Ako je rekao, sigurno ima, a mislim da je spreman na to da pusti, jer je spreman na sve! Moje lično mišljenje je da je on u dogovoru sa ženom. Šta je ta žena mislila, gde je on sve vreme?! Mislim da je on sve to izmanipulisao i ženu...Ja mislim da jesu žrtve manipulacije, da je ta žena ni kriva ni dužna nasela na njegov dvostruki život, da i taj razvod za koji sam načula, da je i to dogovor. To je lično moje mišljenje, ne znam, ja pretpostavljam - rekla je Josipa.

- On stalno ponavlja da je Aleksandra vredna 100 evra, šta mu to znači - pitao je voditelj.

- Ona je i u Tetovu više zaradila od 100 evra, tako da je to čista njegova isfrustriranost...To je istina da je išao kod njegove majke na te žene, on je to plaćao jer nije mogao normalnim putem. Aleksandra stvarno govori istinu, da je najcrnja, ona će reći kako je, neće lagati! Čovek čim zine, laže! To je bilo pre Aleksandre, jedno 10 ili 15 godina pre Aleksandre - rekla je Josipa.

