Ena Čolić nije za njega: Mikica Bojanić se hitno oglasio nakon haosa u Eliti, evo kakve savete je dao Zlati Petrović pred Pejin ulazak u rijaliti!

Bojanić se nakon pominjanja u Beloj kući oglasio za naš portal, evo šta kaže u Pejinom boravku u najgledanijem rijalitiju u regionu!

Sinoć je u emisiji "Gledanje snimaka" došlo do nove žestoke svađe između Jovana Pejića Peje i Ene Čolić, u kojoj je on spomenuo Mikicu Bojanića i otkrio da se sa pevačem čula njegova majka Zlata Petrović, kako bi dobio par saveta pred ulazak u najgledaniji rijaliti u regionu.

Mi smo kontaktirali Mikicu, kako bismo od njega saznali o čemu su pričali i kako on gleda na Pejin ljubavni odnos sa Enom.

- Sad sam se čuo sa majkom, baš mi priča da me je Jovan pominjao. Ništa nije rekao što nije, čuo sam se sa Zlatom, ona je naš kućni prijatelj 30 godina. Rekla je da ulazi i sa nama se posavetovala jer sam bio učesnik. Dao sam par saveta lično njoj - rekao je Mikica na samom početku razgovora, a onda otkrio da li je on bio osoba koja je posavetovala Peju da se čuva Marka Đedovića.

- Ne, nikog od učesnika nisam pomenuo Zlati, sa Jovanom se nisam ni čuo, ne Đedovića, nego bilo koga. Koliko znam on nije bio od početka i nije se znalo ko će da uđe. Moja tema je bila sam ulazak, ponašanje i šta može da ga sačeka i kako to sve izgleda, šta mu treba i šta ne. Teško je bilo koga posavetovati, kad uđeš sve se zaboravi. Ja sam ulazio, pričao sa ocem, ne da me je savetovao, ali par stvari koje bi svakome rekao. Zlatina i moja priča je oko boravka i šta može da ga sačeka, prijateljski saveti i ništa više.

Mikica je prokomentarisao Pejino učešće i njegovu vezu sa Enom Čolić, koja je nedavno pukla, zbog čega poslednjih dana imaju jako žestoke svađe za crnim stolom.

- Ništa novo što se ne dešava u ljubavnim vezama i što smo već gledali u prošlosti i sada. Jedni daju podršku, jednu su protiv, ima tu u ljubomore kad si glavna tema, pogotovo stariji učesnici. Njemu nije za zameriti, mlad je, prvi put je ušao i dobro se snalazi. Ja sam rekao Zlati, njegova odluka je da uđe, ali mu neće biti lako. To je bila Jovanova odluka, majka ga je naravno podržala, a ja sam rekao: "Zlato, znaj da mu neće biti lako, pocepaće ga". On je sin javne ličnosti, to je šlag na torti - govorio je Mikica za naš portal.

Bojanić je dao i svoj sud o Eni Čolić, za koju smatra da nije devojka za Peju.

- Teško je, moje mišljenje je da nije za njega, ali ko mene pita? Ljubav ne bira i gde će emocije da prorade. To ne mora da znači da neće sve da legne i da napolju neće biti okej, ali moje lično mišljenje je da nije za njega. Mislim da se malo igra sa njim. Nije da nema emocije prema njemu, ali moje mišljenje je da nije za njega - zaključio je on za Pink.rs portal.

Autor: A. Nikolić