Ona se njemu gadi, vidi se da je na silu: Aneli nikad brutalnije oplela po Gastozu i Anđeli, za vezu Ene i Peje vidi samo jedno rešenje! (VIDEO)

Više neće nikome da ćuti!

Aneli Ahmić stigla je u Rajski vrt kako bi sa Drvetom razgovarala o svemu što se ovih dana dešava u Beloj kući.

- Šta na tebe ovih dana ostavlja najveći utisak? - pitalo je Drvo.

- Odnos Peje i Ene. Pričaću realno, vidim da je Peja u nekoj teoriji zavere i mislim da dečko nije dobro i da priča budalaštine. On ima neke promene ponašanja, ja sam to primetila pre svih i komentarisala sam da je imao neke pokrete koji nisu normalni za dečka od toliko godina. Ena i on teraju inat jedno drugome, to mi je van svake pameti. Ne mogu ni nju da poštedim, mislim da ga ona pravi budalom i ne da mu da kaže svoje mišljenje. On u svojim nemoćima priča gluposti i nebulze. Mislim da dečko ima problem sa kockom i da ga to muči. Njihova ljubav mi je katastrofalna, non stop se svađaju. Ona ga pravi ljubomornim, on nju i sve mi je to nigde veze. Oboje su mi katastrofa. Ona ga cinkari šta su pričali, on skida bubice, priča sa njom, a sam je ušao u taj odnos i sam je birao. Mislim da se on previše zaljubio. Ona je malo starija, to je tkao kad se mladi zaljune u starije žene, pa izgube glavu. Za mene to nije ljubav, oboje su mi tu krivi. Samo ona može da ga izvuče i da mu pokaže ako ga voli kao što priča, ali na neki drugi način - govorila je Aneli, pa onda prokomentarisala odnos Anđele i Gastoza.

- Oni su mi ostavili isto utisak, više on. Peja i Ena su mi nezreo odnos, a što se tiče Gastoza on je katastrofalan. Ja tvrdim da on prema Anđeli ne oseća nikakvu emociju, ona mu je bila samo zanimljiva dok se muvao sa njom i pokazivao filmsku ljubav o kojoj su svi pričali i dok je pokazivao divnog Gastoza. Njemu se ne sviđa što je ona isprogramirana, on voli spontane žene, drugačiji tip. Ona se šminka po dva sata, nije mu zanimljiva i nikad nisam videla na garnituri da se ljube, maze i da joj je skinuo karmin sa usana i da se razmazala. Ona sedi na početku stola, on dole, valjda treba da sede jedno pored drugoga. Ja kad nekog volim ne bih se odvajala od te osobe. Treba imati vreme za sebe, ali to je sat ili dva dnevno. Ja samo vidim da oni spavaju zajedno. On nije iskren, ona se njemu gadi. Jutros kad je bio klip gde joj on govori za hranu, ona to prepakuje jer strahuje od njega i šta će on da kaže. Kad god se posvađaju i izađe klip ona izađe s osmehom i kaže da ništa nije bilo. Ona ponižava sebe. Nisam očekivala od Anđele koju sam upoznala ovo, mislila sam da ima svoj stav. Ona nema svoj pravac ovde, a kad su ušli u vezu pričala je da će da izađe iz odnosa ako vidi promene. Videću u nastavku njeno ponašanje, ali to ne pije vodu. On se naljutio jer je ona jela bez njega, a njega baš briga da li će Anđela da jede sa njim. On okreće glavu, htela je da ga poljubi, kao da mu se ona gadi. Mislim da oni neće da izdrže zajedno, jedino zbog nene njegove interesne sfere. Koliko se Anđela ponižava sve više govoreće mi da i onda gleda interes, ko bi ovo trpeo? Oni samo spavaju zajedno, ne maze se i njihova ljubav je bezveze. Čim ja komentarišem on crveni, prebaci na sprdnju i tačno vidim da stvari neke koje radi, ona pravi face... On nju isto zna da nervira u dosta situacija, ali njeno nerviranje je verovartno jer oseća neke stvari ali ćuti. Po njenoj faci i njenom ponašanju , nije nasmejala, vesela je samo kad popije i kad pleše. Ima neke grimase, krive joj se usta i trpće. Mislim da je to sve posledica Gastoza, to je posledica njene nesreće u vezi. Ja sam od početka mislila da Gastoz nije muškarac, znala sam ja kakve on žene voli. Juče sam ušla u hotel, on stoji pored Sofije i priča sa njom, Sofija se smeška. Njega interesuju drugačije žene, sa Anđelom je radi podrške i mislim da bi je ostavio. On se non stop dere na nju - pričala je Ahmićeva.

- Zbog čega Anđela to trpi? - pitalo je Drvo.

- Ne znam, to moram da utvrdim. Njoj dođe pitanje i klip, svaki put pravda njega kroz osmeh. Ja ne znam što ona to trpi, počinjem da sumnjam u oboje. Mislim da žena koja voli, gde se obostrano vole ona oseti da li je muškarac voli. Ona je možda naivna jer svaka žena oseti. Meni momak tako da se ponaša haos bih napravila, kao što sam i reagovala u svojoj ljubavi. Meni kad pogleda negde skočim jer ne može da gleda ako se volimo. Meni ljubav ovo nije. Meni je ljubav drugačija. Oni nedeljom kuvaju, stave kecelje i ujutru jedu zajedno, prave kobasice kao da su u restoranu, pojedu i to je njihova komunikacija. On ide kroz kuću, on je ni ne poljubi... To se vidi da je na silu - pričala je Aneli.

Autor: A. Nikolić