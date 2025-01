U svom stilu dao sud o gorućim temama najgledanijeg rijalitija u regionu!

Asmin Durdžić uključio se putem video-poziva u emisiju "Pitam za druga" i sa voditeljima Stefanom Miloševićem Pandom i Mašom Mihailović razgovarao o gorućim temama iz "Elite".

- Uroš se izvinio Staniji, da li si se iznenadio? - upitala je Maša.

- Nisam, znao sam da će kad tad tako da bude. Iznenadilo me jer je Stanija iskreno spustila loptu sa Aneli, zbog deteta. Aneli sam u očima video neku mržnju, odmah sam Staniji pustio poruku da ona to ne misli iskreno. Bio sam srećan jer je Aneli bila kulturna, a sledeči dan je demantovala i opet krivila Staniju. Hoću opet da kažem da Stanija nije imala mogućnost da proveri jer sam ja slagao ime moje bivše devojke. Sve meni sudite, Stanija nije kriva ni dužna. Kako je Stanija mogla da proveri Aneli kad sam slagao da se zove Klaudija ili Valentina? Na kraju krajeva niko nije znao ko je Aneli i nije bila poznata ličnost - pričao je Asmin Durdžić.

- Da li je Terzino izvinjenje bilo iskreno? - pitao je Panda.

- Ne, mislim da je to uradio zbog publike. Nijedan muškarac nema osećaj za dete prva dva meseca, majka ima jer ga nosi u stomaku. Muškarac dobije osećaj kad ga vidi, kad se dete nasmeje, kad ga uzme u ruke. On se i Aneli izvinio u Eliti, pa je rekao da nije tako mislio. Jedno izvinjenje je malo za reči koje je izgovorio - rekao je on.

- Aneli ima ratove na više frontova, kako sa Urošem tako i sa Enom, Sita je podnela 13 tužbi protiv Ene, da li se slažeš sa tim? - upitala je voditeljka.

- Za mene su unutra svi isti, njihove svađe su njihove, neka se vređaju 100 puta gore. Krivo mi je kad neko vređa Noru, Ena je vređala i Kačavenda. Ja sam rekao što sam neke reči prošle godine izgovarao, a oni sad to svi koriste. Krivo mi je jer ne mogu da mešaju dete u njihove svađe, a ostalo neka se svađaju 24 sata. Enin ujak je u emisiji i ne želim nešto pogrešno da kažem iz poštovanja prema njemu, gledao sam i lepo se ponaša - pričao je Alibaba.

Autor: A. Nikolić