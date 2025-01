Konačno: Peja priznao da li je zavistan od kocke, otkrio zašto ga je Zlata upozorila na Đedovića, a evo da li se Ena nada pomirenju! (VIDEO)

Istina izašla na videlo!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Jovanu Pejiću Peji kako bi otkrio da li je kockar, a potom je reč dobila i Ena Čolić kako bi progovorila o svom odnosu sa Pejom.

- Zbog čega te je majka upozorila na Đedovića i da li ti imaš problem sa kockom? - upitao je Darko.

- Ovde nemaju šta da kažu za mene, pa kažu da sam kockar. Za tim stolom sedi petnaest ljudi, pa samo za mene pričaju. Ja sam u početku bežao od toga, čak sam i Bakija odvraćao od toga. Jednostavno kad sam ušao sa Enom u vezu, bilo mi je dosadno na toj žurki i igrao sam rulet. Neka priča šta ko želi, ja ovde nikad nisam krio da volim da odigram neki tiket ili nešto, ali kockar ne. Nerviram se kad izgubim, ali tako je i u fudbalu. Kući mogu da sednem da se opustim i igram igrice, a ovde nema nekih dešavanja i to mi dođe kao neka zezancija - rekao je Peja.

- Jedno je zezancija, ali ljudi koji te posmatraju u kući kažu: ''Ti ispoljavaš bes kada ti ne ide'', da li je to onda zavisnost? - upitao je Darko.

- Da, iznerviram se jer stojim tri sata tu, a stojim za džabe - rekao je Peja.

- Zbog čega je tebe Zlata Petrović upozorila na Marka Đedovića, a tvoj otac ga je zvao za sve i tražio usluge za tebe? - upitao je Darko.

- Moja majka je opuštenija, ona je meni rekla: ''On je zezant, ali pazi ga se'', nije imala lošu nameru. On je mene pre neki dan iznervirao, pa sam ja pre neki dan odlučio da mu tako uzvratim - rekao je Peja.

- On kad kaže šta ima, on se okrene i ode. On je rekao svoje i on se okreće i odlazi. Rekla sam mu: ''Pi*ka si'' - rekla je Ena.

- Da li Peja tebe ponižava kada kaže: ''Ja neću više biti s njom nikaada'', pred celim stolom? - upitao je Darko.

- On želi da dokaže sebi, a i meni. Meni treba čvrst stav i čvrsta ruka. Obzirom da sam očekivala kada me je pozvao da pričamo, prvo sam se iznenadila, znala sam da ćemo pričati, ali ne ovako brzo. Dobila sam neku nadu da ćemo posle par dana krenuti da pričamo, međutim taj razgovor ste videli kako je izgledao. Ja nemam nameru da ovde foliram ništa, a kamoli moje suze, čak to smatram kao svoju slabost. Meni je Luka predložio: ''On meni kaže sve što ima, a onda ja za 24h kada razmislim o svemu dobro, onda ja pričam''. Upravo sam ja to Peji predložila, ali on nije ispunio moja očekivanja. Rekao mi je: ''Ohladio sam se totalno, emocije su mi zaleđene''. Ja vidim da on nije okej i žao mi je ako se moje reči tumače na pogrešan način. Ljudi sa zdravim razumom vide neke stvari. Ja sam se istakla prve nedelje i ja imam pravo na svoju teoriju zavere, ako je on meni rekao: ''Brzo ću napolje jer ne opravdavam svoj honorar'', i onda se dešava ta podrška i pitanja konstantno - rekla je Ena, pa dodala:

- Kada je stigla čestitka, on je otkrio: ''Mene ne zanima šta moj tata misli, ja da sam i najgori, on bi mene podržao'', ali je on smekšao kada je saznao da nas Zlata podržava. Smuvali smo se, a potom kreće da beži od mene. On i dan danas nema odgovor na pitanje zašto je to uradio. Kada smo dobili veliku podršku, mislim da se tek tad zaljubio i onda je sve to dobilo neku drugu priču. Naštetila sam sebi i svom odnosu sa nekim svojim potezima, ali je on to izazvao u meni. Ja u utorak nisam imala drugu opciju sem da mu vratim na način sa Rajačićem. Aneli ima pravo da radi šta želi, ja nju ne krivim, ja krivim njega - rekla je Ena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.