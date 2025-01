Mnoge si napravila bitnima: Sanja otkrila da su mnogi blaćenjem Aneli govorili o sebi, pa istakla da ljude boli njena istina! (VIDEO)

Podržala je!

U toku je emisija ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Elvinu Kadriću koji je dao svoj sud o nominovanim učesnicima, a to su Aneli Ahmić i Mateja Matijević.

- Aneli ja ću biti uz tebe do kraja, ali ti nisi prirodna. Ja sam uvek na tvojoj strani, ali nisi iskrena. Moram da budem realan, ona je provalila da sam ja jak napolju, ona je ozbiljan taktičar - rekao je Kadra.

- Ja sam šokirana, mene ovo jako umara, mene umaraju teške teme - rekla je Aneli.

- Ti ne znaš kakav ti ja prijatelj mogu biti - rekao je Kadra.

- Takav prijatelj mi ne treba - rekla je Aneli.

- Ti si ovde u prednosti - rekao je Kadra.

- Ma kakvoj prednosti? Večito mi pričaš o prednostima. Zamaraju me teške teme - rekla je Aneli.

- Okej, nema potrebe da pričam dalje. Mateja, mislim da si dobar momak. Ja ostavljam Aneli, a nominujem Mateju - rekao je Kadra.

- Aneli je loš lik, loš drugar, ne želim da joj odgovaram na njene provokacije. Ona priča da ne psuje, pa nisu ovde merilo psovke. Ona se vadi na to da ako ne psuje, da je dobra. Mateja ti i ja smo imali razgovor pre nego što sam se poljubio sa Enom. Mislim da si kulturan, vaspitan i da ćeš biti uspešan u svemu. Ostavljam Mateju - rekao je Munja.

- Meni je večeras kao neki trenutak istine, ali kao da su ljudi govoreći o Aneli pričali o sebi. Ljudi nemaju šta da zameraju Aneli, pa joj nalaze neke gluposti. Mnogi govore da je Aneli nebitna, ali njih niko ne bi znao da im nije bilo tu Aneli. Aneli i Mateja bi i dalje funkcionisali da nije došla Ena. Mislim da ti Uroš jedino kaže ružno i to bude iskreno, ali to je zato što te voleo iskreno. Mislim da si pokazala da ti je stalo do budućnosti deteta, kada si oprostila Staniji sve. Ti si iskrena i to ljude boli - rekla je Sanja, pa dodala:

- Meni je Mateja skroz okej, drag si mi, ali moraću da zadržim Aneli - rekla je Sanja.

Autor: N.P.