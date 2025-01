Aca Kockar urnisao bivšu devojku Keti: Prema Gastozu je osećala nešto više, sa mnom je htela da se OPERE... A pikirala je i OVOG MUŠKARCA (VIDEO)

Aleksandar Anđelić, poznatiji kao Aca Kockar, u nedelju je odlukom gledalaca izbačen iz "Elite", a sada je u emisiji "Pitam za druga" na RED TV govorio o Katarini Samardžić Keti, sa kojom je imao kratku emotivnu vezu u rijalitiju.

Nije krio da niko iz njegovog privatnog okruženja nije podržao njegovu vezu sa Keti.

- Puklo je, da... Pitali su me za Keti, nisu podržali nikako. Javljaju mi se ljudi, pričaju da se interesovala oko celog rijalitija pre nego što je ušla... Ja neću da kažem da je ona folirant, iako je meni to tako delovalo unutra. Izašao sam, nismo imali nikakvu komunikaciju tada, izašao sam bez pozdrava. Ostao je gorak ukus celog tog odnosa... - počeo je on priču.

- Moji, isto, nisu podržali nikako. I da nisu podržali, a da sam ja osetio da je to to, mene ne bi zanimalo šta će oni meni reći, ali video sam... Nešto mi tu nije štimalo.

Smetalo mu je to što su Keti stizala pitanja gledalaca vezano za njene emocije prema Nenadu Marinkoviću Gastozu kog je, navodno, samo prijateljem smatrala.

- Nisam hteo da budem povezan ni sa Gastozom, ni sa Anđelom, niti sam insistirao da ona sedne pored mene. To se desilo onog trenutka kada sam osetio da se spajaju, spajaju pitanjima gledalaca. Rekao sam da mi to ne prija, da mene napolju gleda neko ko mi je bitan, misleći na svoju porodicu i užu i širu... Ona nije htela da sedimo jedno pored drugog, uvek je imala neki odgovor, izgovor. Mislim da je u celoj toj priči prvo s njene strane bio pikiran Ivan Marinković, dobio sam takve neke informacije, da su imali takav dogovor, da je promovisao nju i njen Instagram profil, međutim s Gastozom je imala bolju promociju - rekao je on i istakao da veruje da je prema Gastozu gajila ljubavne, a ne prijateljske emocije.

- Siguran sam da je ona osetila nešto više, da sam ja bio neko sredstvo da ona skrene celu tu priču, čuveni paravan. Videla je da nema kod njega prolaza, trebalo joj je da se opere od toga sa nekim drugim, naišao sam ja i to je to - zaključio je on.

