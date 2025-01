Priznao sve: Evo da li je Peja poslao Aneli u odabrane da bi nervirao Enu (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević je pročitao naredno pitanje za Jovana Pejića Peju:

- Svaka čast što si poslao Aneli u odabrane bez obzira što je Ena besnela ?

- To je moj zadatak bio, ja sam bio iskren i rekao sam šta i kako, to su moje teorije zavere - rekao je Peja.

- Ne znam po čemu je Aneli bolja od mene, a svaka čast za njihove grupe - dodala je Ena.

- NJemu je napisano pismo za teorije zavere, a on je sumnjao da smo Ena, Đedović i ja slali pivo, on je ispoštovao pismo - rekla je Aneli.

Usledilo je pitanje za Anđelu Đuričić a ticalo se komentara Gastoza o Aneli:

- Nije mu na mestu bila rečenica da će ona biti bitna ako joj neko stavi. To je meni zasmetalo, a ona to može i meni da kaže, ostalo je njegovo mišljenje i ima pravo na njega, ja nemam pravo da mu zamerim, ali mi se to nije dopalo - rekla je Anđela.

Autor: N.B.