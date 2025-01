Ona bi bila sa Gastozom: Osman Karić dao svoj sud o simpatijama između Nenada Marinkovića i Sofije! Evo da li vidi emocije kod njih!

Provalio ih!

U zadnje vreme su gledaoci rijalitija "Elita" ali i sami takmičarim primetili skrivene simpatije između Nenada Marinkovića Gastoza i Sofije Janićijević. Gastoz često dobacuje Sofiji, te su se podgrejale sumnje o njihovom odnosu.

Tim povodom smo stupili u kontakt sa Osmanom Karićem koji nam je otkrio kako gleda na simpatije Gastoza i Sofije:

- Što se tiče flerta između Gastoza i Sofije moram priznati da lično nisam video,mada se to negde generalno oseća u vazduhu,mislim na energiju koja se oseća između to dvoje ljudi.Moram isto tako priznati da osećam energiju koja puca između Gastoza i Anđele ali jako negativnu,čini se da će je svakog trena iznapušavati i prekinuti svaki kontakt sa njom.Jedino što ga drži da ostane u toj vezi je njihova podrška i neki viši cilj ka boljem mestu u rijalitiju. Moram se vratiti sad i na Sofiju,da ona bi ušla u vezu sa Gastozom ali ne zato što je zaljubljena ,već što bi opet dobila prvu temu kao i sa Terzom,tim postupkom bi dobila osudu elitara ali isto tako i vetar u leđa da negde uđe u samo finale.Naravno Sofiju osuda baš i ne dotiče ,jer posle toga šta je uradila u vezi sa Terzom a znala je da napolju čeka dete ,ova priča sa Gastozom bi joj bila "plitak potok" koji bi lagano prešla zavrnuvši malo pantalone do kolena čisto da ih ne pokvasi - rekao je Osman.

Autor: N.B.