JOŠ JEDNA TURA PRLJAVOG VEŠA: Aleks i Milovan oči u oči, on ŠOKIRAO otkrićem u Magazinu In: Napravila je HAOS devojci na 18. rođendanu zbog...

Au!

U novom izdanju emisije "Magazin In", voditeljka Sanja Marinković ugostila je najaktuelnije učesnike "Elite 8", među kojima su se našli: Aleksandra Nikolić, Milovan Minić, Marko Đedović, Aneli Ahmić, Ena Čolić i Jovan Pejić Peja.

Sanja je povela razgovor sa Milovanom, želeći da sazna da li je ikada voleo Aleks, devojku s kojom je četiri godine varao svoju suprugu.

- Jesam, voleo sam je, čim sam toliko dugo bio sa njom...Dogodilo se to da je ona započela odnos s drugim muškarcem i da je sve to ugasila i srušila to...Ona je jedina žena u životu koja je mene dovodila do tih ludila, ja sam sebe ne znam kao takvog - rekao je Milovan.

- Sve to što govori i iznosi je meni bez stida - rekla je Aleksandra.

- Nije me sramota, znam da je ružno, ali nije me sramota, s obzirom da ni ona nije pokazala da je sramota onoga što je radila. Neće doživeti "izvini" od mene nikada u životu - rekao je Milovan.

- Ni napolju kada je kriv, i kada je bio kriv, ja ga pitam: "Da li smatraš da treba da mi se izviniš", on mi kaže: "Smatram, ali šta tebi to sada znači"...Ja sam pokušala da se stavim na njegovo mesto, ali sam sigurna da ne bih ovako uradila kao on - rekla je Aleksandra.

- Ona je napravila skandal devojci na 18. rođendanu što sam joj doneo kiblu s pićem - rekao je Milovan.

Autor: Nikola Žugić