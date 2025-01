Nije mu jasno njeno ponašanje: Gastoz priznao da ga je Anđela šokirala potezom vezanim za Stanislava (VIDEO)

Razočaran?!

Nenad Marinković Gastoz je otkrio kako je očekivao da će Anđela reagovati na poklone Stanislava Krofaka.

- Očekivao sam da ona to neće da prihvati, da je tek izašla iz veze, i to da nije lepo jer ako ima neke namere treba da dođe u finale i eto. Mislim da se ona pogubila, a i iskreno mene je šokiralo da ona uzma ruže od tog lika, a on bio sa određenim ljudima.

- Stalo joj govoriš da prestane da se blamira - rekao je Darko.

- Da govorim joj. Meni njeno ponašanje nije jasno - govorio je Gastoz ali ga je Anđela prekidala konstantno.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.