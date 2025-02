Prvi udar na vezu Sandre i Luke: Ivan uveren da su njegove emocije kod Aneli, on odmah uzvratio! (VIDEO)

Drama!

U emisiji "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević da je priliku takmičarima "Elite" da iznesu svoje mišljenje o ljubavnom odnosu Sandre Obradović i Luke Vujovića.

- Ja vidim da postoji obostrana hemija, a kad mu poverujem on me sa ovim demantuje. Ljudi mogu da prikrivaju emocija na razne načine, ali poenta je i šta će da kaže. Ja znam tipove koji ne pokazuju emocije, ali to nije lepo verbalno - rekla je Milena.

- Ja sam primetio smeh Aneli Ahmić. Luka nema nikakvu emociju prema Sandri. Previše je pet meseci da ljudi koji su pet mesci zajedno ne dođe do poljupca. Ovo je vezano sa Aneli, jer hemija koja postoji između Luke i Aneli, a videli su i njihovi fanovi, je prouzrokovala da Sandra koja ga je odaljavala od Aneli i prihvatila je kao drugaricu. Ženska intuicija je čudna, ona za da Luka oseća nešto prema Aneli i morala je da prihvati jer je zaljubljena od prvog dana. On je na jedvite jade ušao u vezu sa njom - govorio je Ivan Marinković.

- Ja sam juče videla situaciju koja bi za mene bila katastrofa. Sandra je sređivala nokte za stolom, Aneli je stavljala parfmen koji je dobila od njegove mame, a on je prišao da je njuška. Mislim da je Sandra njemu zamerila to druženje, a on to još više radi i to preko psa Lee - dodala je Jelena.

- Jelena je sve u pravu, ali ja sam pomirisao parfem, a svoju devojku ljubim u vrat. Kad me vidite sa Aneli i Enom možete da prenosite, a sa ostalim devojkama je ne poštujem. Za njih dve smo to razgraniči pre nego što smo ušli u vezu. Kad je Aneli ono iznela Sandra i ja nismo bili u odnosu, sad to sigurno ne bih oprostio - rekao je Luka.

- Nisam nikog prodala i nisam ništa slagala - dodala je Aneli.

- Ja mislim da je odlepio za Sandrom koliko god da priča neke stvari. Smatram po njegovim reakcijama i priči da je odlepio jer ne bi ljubomorisao Sandri da mu nije stalo. Budalaština je da merim ko ima više emocija. Zvučalo je užasno, ali oko toga ne treba da se svađate, niti oko čokolade kao što sam čuo danas da se svađate. Nemojte da dozvolite da vam bilo ko poremeti odnos - komentarisao je Karić.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić