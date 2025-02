Sofija ga je iskoristila: Anđela se jada Đedoviću o problemima koje ima sa Gastozom, pa iskoristila priliku da opet oplete po Matoroj! (VIDEO)

Otvorila dušu!

Anđela Đuričić posle žurke došla je u izolaciju kod Marka Đedovića, kako bi prokomentarisali dešavanja koja su se desila noćas. Oni su se u više navrata dotakli njenog odnosa sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Što se tiče Sofije, bila sam tu i videla sam sve. Prišla je Gastozu zbog zadatka, da pita da li su se poljubili Mateja i Sofi - rekla je Anđela.

- Išla je zbog Dače - rekao je Đedović.

- Znaš šta je Terzu iznerviralo, jer kada je Sofija prišla, on je nju obgrlio to radi svima. Nije imao lošu nameru, jer je to Sofija. On je te sekunde reagovao. Oćeš iskreno, sam je kriv, što ga Sofija iskorišćava, zbog Terze - rekla je Anđela.

- Jordanka je prva skočila na Terzu - rekao je Đedović.

- Terza je svakako krenuo kod njega. Što se Gastoza tiče, iskoristila ga je Sofija zbog Terze, sada neka snosi posledice - rekla je Anđela.

- Šta se dešava sa vama? - pitao je Đedović.

- Ništa, prilazio mi je danas, nekoliko puta. Svaki put sam mu rekla 'vožnja', ne zanima me šta hoće - rekla je Anđela.

- Ovo nisu nikakve šale, ne znam koje je namere imao - rekao je Đedović.

- Baš je ružno. Dogovarali smo se šta i kako, i on mi na kraju ovo uradi. Nisam mogla da se kontrolišem.- Ajde da je to uradio zbog bilo koga, ali zbog nekog ko je ušao to veče i sa kim sam imala svađu 10 minuta pre toga. Toliko sam ljuta na njega. Ništa nisam uradila, samo sam joj sasula istinu u lice. Ima pravo da mi kaže šta hoće, ali neću ni ja da ćutim - rekla je Anđela.

