Anđelina ljubomora prešla sve granice: Žestoko zamerila Gastozu što nije odjavio Matoru zbog nje, on ne veruje šta sluša! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Kada ti devojka kaže: ''Loše sam par dana, molim te samo budi uz mene''. Da li ti je to znak da udariš još jače? - glasilo je pitanje.

- Naravno da nije, taj dan smo baš lepo pričali. Bili smo dobri i onda smo u ponedeljak pukli. Generalno sam takav da ću sa strane da se kidam, a da ću ovde biti toliko kvaran da to nije normalno. Imam taj neki inat u sebi, ne vidim ništa. Ja se pokajem istog momenta, ali posle ne mogu da doprem do nje. Ne mogu da se suzdržim, voleo bih da mogu pošto ovde ima pedeset ljudi koji će da me osude. Takav sam - rekao je Gastoz.

- U ponedeljak sam rekla: '' Jedva čekam da odem u hotel da se psihički otvorim'', možda bi bolje bilo da se nisam otvorila - rekla je Anđela.

- Kao da ne mogu da izdržim da joj ne vratim. Mene iznervira neki njen postupak, iznervira me kad se svađa sa drugima - rekao je Gastoz.

- Jako mi je iritantno kad su parovi u pitanju i to ućutkivanje. Meni utisak odaje da su ovde muškarci mindžoslavi. Okej, ti si njoj partner i ti ćeš da je braniš, a ko će mene da brani?! - rekla je Milena.

- Ovde devojke kao da nemaju obzira prema svojim partnerima. Devojka koja je stvarno zaljubljena i koja voli, mora da ispoštuje svog momka. Nemojte onda da očekujete da vas momci brane - rekao je Karić.

- Još vam je bolje kada osobu koja se u najtežem momentu od mene ogradila, on uzme za omiljenu - rekla je Anđela.

