Podigao je kredit na taštino ime: Milosava brutalno raskrinkava Milovana, priznala da li se čuje sa njegovom suprugom! (VIDEO)

Već je počela da otvara karte!

Milosava Pravilović, majka Aleksandre Nikolić, večeras se useljava u Belu kuću i postaje zvanični takmičar "Elite 8". Ona je pred ulazak u studiju razgovarala sa voditeljkom Anom Radulović, Darkom Tanasijevićem i Jovanom Ilićem.

- Kad je u pitanju Milovanova supruga spekulisalo se ko je podneo papire za razvod, šta je istina? - pitao je Joca.

- Ona je podnela. Milovan je čovek koji se trpa. Šta će njoj takav čovek? Ja ne mogu da tvrdim da je taštu kljukao lorazepamima, ali znam da je testament sklopljen i da je on naslednik. Žena je bolesna, nije sposobna da odlučuje. To će ćerke da reše, ona je njihova majka. On je podigao kredit od 400.000 dinara na taštino ime. Kad je ulazio ovde žena mu je tražila karticu od mame, a on joj je tad rekao da je podigao kredit - govorila je majka Aleksandre Nikolić.

- Da li se čujete sa njegovom bivšom ženom? - upitala je Ana.

- Ne bih o tome. Kad je pitala gde su pare, on je rekao da je uložio u brod. On nema ništa, jednu iglu nema. Njegova žena je divna i za primer. Onako nešto varati... Ona meni kao da je ćerka, to je sramota - rekla je Milosava.

- Kakvo pismo je Milovan slao? - upitao je Darko Tanasijević.

- Ne bih da pričam o tome i taj CD je kod Uroša - rekla je ona.

- Kako komentarišete prljav veš koji je izneo? - pitao je Joca.

- Vidite da je u pitanju čovek ne kojem fali daska nego celo drvo. Ako ima dokaz neka izvoli ako sme - poručila je Milosava.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A. Nikolić