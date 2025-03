Učesnici ne štede reči!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj, Darko Tanasijević podigao je Sandru Obradović, kako bi prokomentarisala "trougao" Stefani Grujić, Jovanu Tomić Matoru, ali i Draganu Stojančević.

- Ja sam se trudila da ovde budem dosta pristrasna jer je Matora drugarica mog kuma. Mislim da Stefani ništa ne laže ovo što priča. Generalno sve ovo, kako da ti kažem, odvratno mi je sa jedne i sa druge strane. S obzirom da znam otprilike kakav način života vodi Matora, imala sam nekoliko situacija, nismo puno puta sedele zajedno, ali se jesmo viđale po rođendanima - rekla je Sandra.

- Kako gledaš na Stefanina svedočenja o tome što je govorila i da je trebala da se bavi Matorom - pitao je Darko.

- Užasno je to! Trudna devojka, mlada, užasno ponašanje...Ma Dragana mi je posebna priča, sve je radila ovde od samog njenog ulaska da ostane ovde! Stefani mi je rekla da je Matora gledala nju spolja i da ju je (Dragana) čak i pljuvala - rekla je Sandra.

Marko Đedović dobio je reč.

- Šta je Stefani pričala meni, od A do Š, sve je ispričala, sve ponovi. Svakog puta istu priču ponovi, nema mimoilaženja u priči. Ako je slagala negde, pa je zaboravila, taj detalj ispusti, iskreno da ti kažem, od A do Š je sve ponovila. To mi ukazuje da to ne laže. Ako je istina to da je Matora sve ove situacije nekome napisala napolju, onda je to već započeta priča, ona to saznaje dan pred ulaska. Ja vidim i kod Matore i kod Stefani u žaru borbe, mnoge stvari koje bi trebale da odgovore, a da su ih već rekle, da ih ispuste. Mislim da Matora priča 50 odsto istinu, a da 50 odsto umanjuje, okreće na blaže varijante i banalizuje. Ne mislim da Stefani preuveličava, mislim da za neke stvari još uvek ćute, mislim da ima Stefani još da kaže. I ja mislim da se nekim delom kod Stefani nije ugasila emocija, možda je sujeta. Ja sam sumnjao da je bila neiskrena, dokazuje mi se da to nije baš tako - rekao je Marko.

Mateja Matijević dobio je reč.

- Ova tema mi je jako nenormalna, puna je nekih blamantnih situacija, ne mogu da verujem šta slušam. Ne mogu da verujem kakav je to odnos bio koji je predstavljen kao idealan - rekao je Mateja.

- Šta je najjezivije što si čuo i u ono što si - pitao je Darko.

- Verujem u nekim situacijama jednoj i drugoj, a nekada posumnjam da su iskrene. Verujem da su imale te tuče, to su priznale, za situacije za taj abortus mi je najjezivije od svega. Moj doživljaj je da je Matora za sve kriva! Matora je katastrofa u nekim situacijama, ali ne može da bude samo ona kriva. Na primer za taj abortus, Matora nije smela da podrži tu ideju niti da pronalazi tu kombinaciju, ali mi deluje kao da se Stefani pere od nekih stvari. Primetio sam da je Stefani odbila taj momenat kada je njen život ugrožen, a juče čujem da je Stefani to odbijala, a da je Matora to potencirala - rekao je Mateja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić