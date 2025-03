DONELA RADIKALNE ODLUKE! Aleksandra PRESEKLA, urnisala Ivana, pa priznala: Daću vam materijala sada, pa me SPAJAJTE s kim hoćete (VIDEO)

Iskrena do koske!

Moderator Debate Marko Đedović dao je reč Aleksandri Nikolić.

- Ova osoba treba najbolje da priča večeras na žurki - rekao je Ivan.

- Pa je l' smo mi na Debati ili ovaj?! Jedna osoba uvek krivuda i onda se dešava da dolazi do toga da postajem posesivna i opsednuta jer mi nije ta osoba dala koliko sam očekivala. Ova Debata mi je jedini momenat kada su ozbiljne teme, ako možemo da preskočimo pare, piva i ostale stvari, znamo svi šta je uzeo - rekla je Aleksandra.

- Njeno pričanje utorkom je oslikano na tv ekranima - rekao je Ivan.

- Da li je bolje da tvoja opsesija pređe na Terzu - pitao je Marko.

- Terza i ja smo drugari, nemojte me povezivati sa njim, to mi jako smeta...Htela sam da kažem da sam donela radikalne odluke, družim se sa svim muškarcima, ne intresuje me da li je slobodan ili zauzet, ako nekome smeta neka se skloni. Ne ustručavam se više, ko se zbog mene ustručavao?! - rekla je Aleksandra.

- Samo si ti bila moja kada sam ja hteo - rekao je Ivan.

- Sad ću da vam dajem materijal, pa me spajajte. Ja šest meseci gledam da udovoljim svima, ko je gledao da udovolji meni?! Kradete me i ponižavate. Ovo je čistilište, doći ću da ispričam sve o sebi... Milovan ima jednu osobinu lošu, Milovan je jako sebičan. On bi da sve bude po njegovom, da on ne daje. On će ti dati materijalno, ali neće duhovno. U tom slučaju mi pare ne trebaju - rekla je Aleksandra.

- Hoće me narod, ja sam onaj koga si gledala prošle godine i rekla da gledaš samo moje rasprave sa Đedovićem - rekao je Ivan.

- S tobom na dalje mi je ispod časti da razgovaram. On hoće samo da priča, da traći vreme narodu, kao što si i meni traćio vreme - rekla je Aleksandra.

Autor: Nikola Žugić