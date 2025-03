DŽUKAC I SMRAD ZA SE*ATORIJUM: Kačavendi popustile kočnice, urnisala Kordu kao nikada: Rada je stala iza obe ćerke, da bi je neki LILIHIP... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević započeo je veče sa podelom budžeta Stefana Korde, te je tako dao Mileni Kačavendi reč.

- Danas mi je bio prvi dan koji mi uopšte nije bio smešan, svima je bilo zabavno što je on vođa, on ono njegovo: "ugasiću vas". Ništa mi nije bilo smešno, jezivo mi je bilo, odvratno. Ona slika izlaska mi ne prolazi. On je najgori od svih. Ako nas je 45, 44 osobe ovde poštuje i uvažava Anu na bilo koji način. On kao poštuje Anči, a on se jedini pos*ao njoj na glavu. Gledam ovu pločicu, pa mi se džigerica okreće. On je jedan džukac, smrad, ja takvog mufljuza u životu videla nisam. Rekla sam da je on za saratorijum. Najzabavnije je bilo što će oni da idu u hotel, ovo su momenti koji se ne praštaju nikome, bratu rođenom. Ušao je na njeno ime, vrlo smišljeno sve radi, on misli da je on zvezda. Lepo sam mu rekla, on mora da mota đevrek. Ja sam joj rekla da na kraju svega što je prošla, mu*a koja je skupila da uradi šta je uradila i da izađe javno, podržali dva sina da postanu dve ćerke, vrlo šmekerski stali iza svega toga i onda dođe neki lilihip da je zaj*bava. Ja bih razdvojila krevet, otišla u kavez da spavam, ali mu nikada ne bih dozvolila da mi priđe. Smatram da je odbačen od svih i tek sada kada nema Aninog oca, misli da će da preuzme mušku ulogu. Ako je Ana promenila pol u žensko, on treba u amebu u jedno bespolno biće - rekla je Kačavenda.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić