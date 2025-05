Šok optužba: Luka misli da Aneli namerno spominje Kariće, od nje napravio najvećeg foliranta! (VIDEO)

Ponovo je ponizio!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditaljka Ivana Šopić najavila je prilog, a takmičari su imali priliku da vide raspravu Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- On se konstantno obraća Stefanu ili govori da Stefan komentariše. On njega tu gleda kao prijatelja i mozak mi je isprao Stefanom. Ja sam više puta videla da Stefan sluša, a on ga doziva i govori mu šta da kaže - rekla je Aneli.

- Sve i da je tako, kakve veze ima sa njihovim odnosom? - pitao je Karić.

- Ja njemu to stalno prebacujem, a mi smo se tad nešto svađali - dodala je Ahmićeva.

- Ja sam šokiran - poručio je Luka.

- Mi smo prijatelji i drugovi i to smo više puta pokazali da jesmo. Bezveze je da ovo prebacuje posle one priče - govorio je Stefan.

- Ja mislim da je ovo radila za klip i da je zato rekla da sam opsednut Karićem, to se čuje na klipu - dodao je Luka.

