Sećam se da je on sedeo u rehabu kod doktora: Đedović totalno raskrinkao Gastoza, provalio njegovu taktiku (VIDEO)

Razvezao kao nikada!

Voditeljka Dušica Jakovljević dala je reč Marku Đedoviću kako bi prokomentarisao intervju Nenada Marinkovića Gastoza.

- Videh na portalu da se pokajao zbog svega ovoga s Bebicom, nije se on uopšte pokajao. Niko ne kaže za njega da je on loš, mi samo pričamo o postupcima koji su se desili i koje je uradio. Pričamo o svim tim dešavanjima sada, to nam je posao. Zašto njemu ne postave pitanje, kao što bi Kačavendi sada, da li se on folirao mesecima?! Sada ponovo priča o pitanjima i o tome da li su prazne glave, sećam se da je sedeo i on kod tog istog doktora bio. Ja sam video da on ima neke dijagnoze, nešto kao apstinencijalni sindrom. Njemu je bilo intresantno da ispadne princ, ne baš princ, nego ko ide tim putem. Nadao se do pitanja da tako ispada, a da li je to nada ili želja da to nama tako izgleda?! Ustvari je to foliraža - rekao je Đedović.

Autor: Nikola Žugić