PEGI JE ODJAVLJEN: Anđela saznala za Gastozovo suočavanje sa prijateljem, pa zablistala od sreće! (VIDEO)

Ne štede reči!

Voditelj Milan Milošević ugostio je bivšu učesnicu Elite 8, Anđelu Đuričić u emisiji "Narod pita", te je tom prilikom prokomentarisala odnos Sanje Grujić, Marka Stefanovića i njegove porodice.

- Ne dopada mi se njihova situacija sa porodicom. Ko je kriv, ne znam. Nije moralo ovako na televiziji, nije lepo da se raspravljaju ovako. Porodica je jedna i to traje već mesecima. Neke stvari očigledno nisu funkcionisale onako kako su nama priložili - rekla je Anđela, nakon čega se uključio gledalac:

- Hteo sam samo da podsetim Anđelu da je Miljani Kulić rekla da će da usvoji Željka, a sad je to zaboravila - rekao je gledalac.

- To sam već rekla, niste ispratili - rekla je Anđela, nakon čega se uključio sledeći gledalac:

- Želim da pozdravim Anđelu. Ja sam član Tajland armije. Želim da kažem da će sa vama biti sve okej i da ćete s epomiriti. DObri ste bili, zadovoljni smo. Ovo što kažu da ste fejk to su vam dušmani. Niste imali prijatelje unutra. Jedino su bili iskreni prijatelji jedno drugom. Njegovu dobrotu su koristili svi. On je bio pre u rijalitijima, ali ovo je level up. On je dao sve od sebe i to su ljudi koristili maksimalno. Sofi ne bi došla u superfinale da nije bilo priče, ali to je bezveze. Cura jeste lepa, ali on je samo nju video. Pegi je odjavljen pre sat vremena. Pegi je završio karijeru što se tiče Nenada. Bio je kod njega i imamo informaciju da ga je Nenad odjavio. Nek se bori i nek ne odustaje. Ljudi su na tabletama završili kad su se svađali - rekao je gledalac.

- Oni nas prate, znaju nam pogled i pokret. Stvarno vam hvala, veliki pozdrav za sve. Da vas nije bilo ne bi ni nas dvoje osećali da postoji toliki deo naroda koji nas vole - rekla je Anđela.

- Da li si gledala snimak Sofi i Gastoza iz kupatila? - pitao je Milan.

- Iskreno nisam. Mislim da sam joj sasvim dovoljno dala na značaju ne ne bih više. Osetila sam da nije više to kao što je ranije. Kao da je ona u poslednjem periodu počela da se odvaja od njega. Kao da je čekala momenat da iznese svoje pravo mišljenje i da se ne ustručava. Predosetila sam da će pući, ali nisam mislila da će tako daleko da ode - rekla je Anđela, pa progovorila o sukobu sa Terzom:

- Ja sam u najveći sukob ušla kad je počeo da vređa Gastoza. Onda sam se oslobodila i krenula, a od tad nismo ni prestali. Neka je Gastoz oprostio ako je osetio, ali ja nisam. Nisam mu ostala dužna i nisam mu vređala porodicu - rekla je Anđela.

Autor: A.Anđić