TREBA DA ŠUTNEM DEVOJKU? Gastoz progovorio o intimnim klipovima Anđele Đuričić, pa pomenuo Pavla Jovanovića: PROVERILI SMO I... (VIDEO)

Iskren do koske!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Lepog Miću i Uroša Stanića.﻿

Pred kraj emisije uključio se gledalac i direktno, bez zadrške postavio pitanje Gastozu:

- Podsetiću te na ono što je Mrinković govorio da moraš imati veliki želudac. Nedela Anđelina da li si svario? -pitao je gledalac.

- Kao da je krala organe, vi ste bre iz Amerike i valjda ste malo unapređeni? Sad treba da šutnem devojku u koju sam se zaljubio jer je neko iskoristio njenu dobru volju. Sve devojke koje su tako na*ebale treba tako da se bace u Dunav i da se nikada više ne zaljube -ironično je rekao Gastoz, pa dodao:

- Proverili smo za Pavla i ništa nismo našli. Čuo sam sa nekih strana priče koje nisu za televiziju, taj dečko me ne interesuje -rekao je Gastoz.

