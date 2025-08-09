AKTUELNO

Zadruga

TREBA DA ŠUTNEM DEVOJKU? Gastoz progovorio o intimnim klipovima Anđele Đuričić, pa pomenuo Pavla Jovanovića: PROVERILI SMO I... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskren do koske!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Nenada Marinkovića Gastoza, Lepog Miću i Uroša Stanića.﻿

Pred kraj emisije uključio se gledalac i direktno, bez zadrške postavio pitanje Gastozu:

Foto: TV Pink Printscreen

- Podsetiću te na ono što je Mrinković govorio da moraš imati veliki želudac. Nedela Anđelina da li si svario? -pitao je gledalac.

- Kao da je krala organe, vi ste bre iz Amerike i valjda ste malo unapređeni? Sad treba da šutnem devojku u koju sam se zaljubio jer je neko iskoristio njenu dobru volju. Sve devojke koje su tako na*ebale treba tako da se bace u Dunav i da se nikada više ne zaljube -ironično je rekao Gastoz, pa dodao:

- Proverili smo za Pavla i ništa nismo našli. Čuo sam sa nekih strana priče koje nisu za televiziju, taj dečko me ne interesuje -rekao je Gastoz.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. V.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Lepi Mića

#Nenad Marinković Gastoz

#Pink

#Pink TV

#Uroš Stanić

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Prevrnuo mi se želudac kad sam video... Gastoz progovorio o odnosu Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića, pa proglasio njenom TRAGEDIJOM! (VIDEO)

Zadruga

Ovi s radija 'DAĆA' su se mnogo osilili: Gastoz progovorio o sukobu s Bebicom, Teodorom i Dačom, pa se osvrnuo na odnos s Kačavendom: Krivo mi je, al

Zadruga

Muk u studiju! Luka progovorio o Baji i njihovom odnosu: Ispada sada da da sam ostao sa Sandrom, IMAO BIH OCA (VIDEO)

Zadruga

BEZ DLAKE NA JEZIKU! Gastoz progovorio o POMIRENJU s Anđelom, pa priznao: Nije mi bilo dobro, morao sam... (VIDEO)

Zadruga

Toplo-hladno! Peja progovorio o odnosu sa Enom, provukao i Sandru, pa otkrio: Pričali smo Luka i ja i rekao sam mu... (VIDEO)

Zadruga

Skinuo rukavice! Bebica konačno progovorio o Teodori i Munjezu, odnosu sa Miljanom: Krenuli smo ispočetka, dali smo jedno drugom šansu... (VIDEO)