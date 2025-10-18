Vratila ih na fabrička podešavanja: Miljana shvatila da se Maja pere kod Stanije, do koske raskrinkala njen flert sa Alibabom! (VIDEO)

Sklopila je sve kockice!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Miljanom Kulić koja je dala svoj sud o dešavanjima Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Ja Asmina od samog početka komentarišem i odmah sam rekla da su Aneli i on ista g*vna. Za Maju je on bio gospodin do pre neki dan i pričala je sve najbolje o njemu i u superlativu. Moje mišljenje je da se Asmin ogradio od Stanije kad je rekao da će da igra igru, ali ne on nije igrao igru i bio je iskren, kao i Maja u odnosu sa njim. Sve je to prijalo i Asminu i Maji. Sećam se pre nedelju ili dve kad sam sedela sa njima u pušionici, bila je nedelja, a ona je bila u odabranima, ja sam Maji rekla da joj pravim društvo do salona, a ona mi je rekla da ide u odabrane, ali je bila sa Asminom na garnituri do jutra, išli su zajedno da se on šiša, a ona da radi nokte. Prijalo joj je Asminovo društvo, ali nije bila sigurna da li se on igra. Kad bi znala da je on ozbiljan upustila bi se u nešto više. Ovde treba pustiti budale da se kanale, a mi smo prerano ovo počeli da komentarišemo. Maja je shvatila da ispada budala, nije znala da li se Asmin ili ne. Njoj je sve to prijalo. Što se povlačiš ti ako nema ništa? Smatram da je Staniji drago da se ovo desilo i da joj je Maja pomogla da se otkači od njega. Žena je gledala i videla je šta se dešava. Vidim ja da Asmin gleda Maju, prati svaki njen korak i gleda kao psihopata. Ona je prešla u drugi deo sobe da bi mu se dodvorila. Maja je budala, a Asmin budala na kvadrat ako je dozvolio da izgubi ženu od, kako on kaže, milion dolara zbog njegove "igre" - govorila je Miljana.

- Drago mi je da se Miljana Kulić po 20. put ovoliko izlupeta kad sam ja u pitanju. Nebitna si nakon osam godina, samo k*kiš u gaće - dodao je Asmin.

- Pljuj majku svog deteta - rekla je Miljana.

- I ti oca svog deteta - poručio je Durdžić.

- Darko, da li sam ja nešto komentarisao što se tiče Maje nešto drugačije od Miljane, pa čak i ublažio? Ona mene vređa, a drugima neće da se zamera - poručio je Janjuš.

- Rekla je i meni da sam ljubomorna na neku anketu - dodala je Miljana.

Autor: A. Nikolić