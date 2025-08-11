AKTUELNO

Zadruga

Mnogo teških reči je palo... Kačavenda progovorila o sukobu sa Janjušem, odlučila da zakopa ratne sekire! (VIDEO)

Sklopila sve kockice!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Milenu Kačavendu, Sofi Tkačenko i Danila Daču Virijevića.

- Gledaocima je delovalo kao da te je Janjuš ućutkao jer koliko god da si shvatila da si pogrešila previše je stvari rekao na koje nismo navikli da ti ćutiš - rekla je Ana Radulović.

- Bio je u pravu. Ja da sam ušla u sukob ne bi imalo smisla. Ja sam ispala u toj situaciji glupa kao noć. Kad je komentarisao da ne znamo šta ona radi i kakav je folirant ja to nisam mogla da vidim, šta da kažem, a da ne lažem? Mnogo teških reči je palo, ali mi se gotivimo i to se zna. Njemu sam trebala da pređem preko toga šta je rekao. Nisam osećala da treba da odgovorim na bilo šta - pričala je Milena.

Usledilo je novo telefonsko uključenje, javila se gledateljka Biserka sa Vračara.

- Milena, lepo si se borila i držala si se kao lavica. Držala si one devojke... Baš si lepa, svaka čast! Uvek si doterana, u emisijama si učestvovala. Ti si bila aktivna, nisi sedela, nisi samo ustajala i nisi ulazila u neke veze s ciljen, nego rešetala kako si znala i umela. Oni su tebe proglasili kao da si svakog izdala, a koga si izdala? Samo samu sebe. Matora je trebala da ti se izvini, pa onda i Aneli koje je govorila da je vređaš i provocirala te - pričala je gledateljka.

- Taj dan (gostovanje sa Gastozom) je bio jako težan i emotivan, što da ne pokažem emocije? Ja sam čovek od krvi i mesa, imam dušu, pa neka misli ko šta hoće... Sa Đedovićem sam druženja nastavila, videli smo se više puta i on je meni ostao tu. Sve i više nikad da ne uđem mislim da će naš odnos da ostane za vek i vekova. On je vrlo inteligentan, smejemo se non stop - rekla je Milena.

